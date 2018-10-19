Вячеслав Добрынин был госпитализирован

В СМИ прозвучали сообщения о том, что артист с инсультом был доставлен в больницу.

"Вячеслав Григорьевич сейчас находится в больнице",

- подствердил слухи Карпов.

Ссылаясь на супругу артиста, он сообщил, что, вопреки сообщениям в СМИ, инсульта у Добрынина не было.



"С Добрыниным все нормально, все хорошо. Никакого инсульта нет, все нормально. Он немножко приболел",



- пояснил Карпов.