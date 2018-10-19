Пт, 19.10.2018
Когда нация малограмотная, ею очень легко управлять, подавлять бунты, запугивать... Вот это в России сейчас происходит: выдавливают из страны интеллигенцию, вынуждают уезжать за границу интеллектуалов. Георгий Месхишвили, театральный художник

Вячеслав Добрынин был госпитализирован

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Вячеслав Добрынин

ФОТО: RIA Novosti/Scanpix

Эстрадный певец Вячеслав Добрынин был госпитализирован, сообщает издание Gazeta.ru со ссылкой на директора артиста Сергея Карпова.

В СМИ прозвучали сообщения о том, что артист с инсультом был доставлен в больницу.  

"Вячеслав Григорьевич сейчас находится в больнице",

- подствердил слухи Карпов.

Ссылаясь на супругу артиста, он сообщил, что, вопреки сообщениям в СМИ, инсульта у Добрынина не было.


"С Добрыниным все нормально, все хорошо. Никакого инсульта нет, все нормально. Он немножко приболел",


- пояснил  Карпов.

Народный артист России Вячеслав Добрынин начал карьеру еще в СССР, написал около тысячи песен, среди которых такие хиты, как "Не сыпь мне соль на рану", "Бабушки-старушки", "Льется музыка". Трижды награжден премией "Овация", лауреат премии имени Исаака Дунаевского, премии "Золотой граммофон".

Читать также

Актуально

НАВЕРХ