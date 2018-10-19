Эстрадный певец Вячеслав Добрынин был госпитализирован, сообщает издание Gazeta.ru со ссылкой на директора артиста Сергея Карпова.
В СМИ прозвучали сообщения о том, что артист с инсультом был доставлен в больницу.
"Вячеслав Григорьевич сейчас находится в больнице",
- подствердил слухи Карпов.
Ссылаясь на супругу артиста, он сообщил, что, вопреки сообщениям в СМИ, инсульта у Добрынина не было.
"С Добрыниным все нормально, все хорошо. Никакого инсульта нет, все нормально. Он немножко приболел",
- пояснил Карпов.
Народный артист России Вячеслав Добрынин начал карьеру еще в СССР, написал около тысячи песен, среди которых такие хиты, как "Не сыпь мне соль на рану", "Бабушки-старушки", "Льется музыка". Трижды награжден премией "Овация", лауреат премии имени Исаака Дунаевского, премии "Золотой граммофон".