Новый образ участницы "X Faktors" Лиги Ридере

" Над идеей трека мы работали долго, но что-то не складывалось. Песня не "шла к нам", и мы махнули на все рукой. Как-то после репетиции, наш гитарист Янис и автор альбома Артур Лиеде остались в студии, и через десять минут показали готовый вариант! Сработало прямая связь с северными богами...Завершили песню, пришло время ее записывать. Начали думать, что такого интересного включить в этот трек? Кто-то считал, что не хватает струнных, чтобы была драма. Потому, мы пришли в выводу, что надо женский вокал, чтобы создать диалог! Букумс уже до этого говорил группе, что видит огромный потенциал в финалистке "X Faktors" - Лиге Ридере! Связались, и она согласилась с нами сотрудничать. Песня действительно получилась, и голоса отлично звучат вместе!"