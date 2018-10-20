Категория "25+" (Айя Аушкапа)

Лайма Диманта (30) живет в Балдоне. Лайма из известной в Латвии "поющей семьи" - "Dimantu ģimene", которые принимали участие в конкурсе телеканала LNT "Dziedošās ģmenes". Первые музыкальные шаги Лаймы были на семейном фольклорном поприще, после девушка получила музыкальное образование и поступила в Музыкальную академию им. Язепа Витола. В копилке творчества конкурсантки уже есть первый сольный альбом "Mieram", участие в шоу "Dziedošās ģimenes 5", турне вместе с братьями и сестрами по Англии, Австралии и Бразилии. Больше всего Лайма тяготеет к стилям этно, поп и джаз. В повседневной жизни она преподает пение в детском саду.

ФОТО: F64

Рейнис Страуме (30) рижанин, солист рок-группы "Double Faced Eals". В возрасте 12 лет начал петь в детском церковном хоре. Талантливый исполнитель только совсем недавно начал заниматься вокалом, но он абсолютно уверен, что это не является препятствием для победы на "X Faktors". Самым большим достижением Рейниса (совместно с группой) стало участие в международном музыкальном шоу на сервисе "YouTube" - "Best.Cover.Ever".

ФОТО: F64

Оскар Миллерс (27) родом из Лиепаи, на данный момент солист коллектива "Rock’n’Berries", в составе которого выпустил несколько синглов. В мир музыки Оскара привела бабушка, когда он был еще совсем ребенком. В три года принял участие в конкурсе "Cālis", а в шесть лет уже поступил в музыкальную школу им. Э. Мелнгайля. Оскар исполняет преимущественно поп-рок, манера пения напоминает британскую звезду Робби Уильямса.

ФОТО: F64

Кэтти (26) родилась в Минске (Беларусь). Девушка стала первой иностранной участницей за всю историю латвийского "X Faktors". Сейчас Кэтти обучается музыкальному продюсированию и работает в оркестре бэк-вокалисткой. У конкурсантки богатый музыкальный опыт: участие в финале национального отбора на "Евровидение", а также контракт со шведским лейблом. Сотрудничество было столь успешным, что один из синглов – "Rainbows", попал на более чем 500 радиостанций в США, Европе и др. Кэтти поет в стиле поп-рока, а вдохновение черпает от таких исполнителей, как Аврил Лавин, шведская певица Сара Ларссон, победительница "American Idol" Келли Кларксон и Кэти Перри.

ФОТО: F64