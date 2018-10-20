"Сердце Валтерса остановилось в больнице", - лучший друг о последних мгновениях жизни артиста

После длительной борьбы с онкологическим заболеванием, 17 октября, в возрасте 30 лет из жизни ушел музыкант и телеведущий Валтерс Фриденбергс. Последние две недели своей жизни исполнитель провел в больнице, где посменно дежурили его возлюбленная Кристина и лучший друг – продюсер и режиссер Марек Берентс, сообщает журнал Vakara Ziņas.
"Мы все время были с ним вместе, до последнего…Когда он лежал, не мешали, но когда он бодрствовал – разговаривали. Еще накануне его состояние было тяжелым, но он был в сознании, и мы говорили о политике. Он прекрасно понимал происходящее и то, что его ожидает"
- рассказал изданию Берентс.
Он также добавил, что прощание с Фриденбергсом будет такое же, как прощание с солистом группы Tumsa и композитором Мартиньшем Фрейманисом - концерт и похоронная церемония в Рижском крематории. Принято решение о кремации Валтерса.
Как сообщалось ранее, в 2016 году во время проверки здоровья у Фриденбергса был диагностирован рак. Артист были проведены курсы химиотерапии и ряд операций в Латвии, но летом этого года болезнь вернулась. Было принято решение продолжить лечение в Берлине, в клинике Шарите́́.
Фотогалерея: Музыкант Валтерс Фриденбергс