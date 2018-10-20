"Сердце Валтерса остановилось в больнице", - лучший друг о последних мгновениях жизни артиста



"Мы все время были с ним вместе, до последнего…Когда он лежал, не мешали, но когда он бодрствовал – разговаривали. Еще накануне его состояние было тяжелым, но он был в сознании, и мы говорили о политике. Он прекрасно понимал происходящее и то, что его ожидает"