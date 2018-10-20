Открытие ученых: вместе с солью мы едим пластик

Журнал Environmental Science & Technology опубликовал данные, полученные при исследовании научных специалистов из Кореи. Они обнаружили, что почти вся поваренная соль, покупаемая посетителями супермаркетов, содержит в себе микрочастицы пластика, сообщает «Медикфорум».
Проведенный учеными анализ образцов соли от 39 производителей показал, что в 36 из них присутствуют частицы пластика. Самой высокой концентрацией микрочастиц пластика отличилась соль морского происхождения. Каменная и озерная соль по степени загрязненности этим веществом оказались на втором и третьем месте соответственно.
По словам исследователей, эта находка является красноречивым показателем загрязнения водных ресурсов в результате человеческой деятельности. Двадцатый век стал «веком пластика». Во второй его половине производство недорогого и практичного материала достигло бума, при этом о последствиях пластикового изобилия тогда почти не задумывались. В наше время практически не поддающийся разложению пластик находят в природе повсеместно. Самый большой источник воды на планете, Тихий океан, называют «одним из крупнейших мусорных пятен» из-за содержания пластика (по подсчетам, в океане содержится до 20 тысяч тонн пластика).
Авторы работы отметили, что частицы пластика нередко обнаруживаются и в организмах морских обитателей, попадающих на стол в виде морепродуктов, увеличивая таким образом риск попадания в организм человека. Частицы пластика могут провоцировать астму, гормональные нарушения, болезни сердца, аутоиммунные расстройства, рак.