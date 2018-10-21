Вс, 21.10.2018
Главное, чтобы сверху исправно падали желуди - пока мы снизу подкапываем корни. А свалится дуб - так еще и лучше: все желуди наши! Правда, больно уж разные свиньи собрались под европейским дубом. Иван Пауков, комментатор TVNET

Умерла мама Валерия Малыгина. На похороны пришла лишь одна из внучек

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Валерий Малыгин

ФОТО: Ieva Lūka / LETA

9 декабря прошлого года в возрасте 52 лет в своем доме в Юрмале скончался председатель правления "Olainfarm" Валерий Малыгин. Спустя неполный год после скоропостижной смерти сына за ним ушла и его мама Мира.

Панихида по усопшей прошла в православном Храме Святого Михаила Архангела. Тяжелее всех эту утрату переживала старшая дочь Валерия Малыгина - Ирина, в свою очередь его средняя дочь Ника Савельева на похороны бабушки так и не явилась, сообщило издание  "Vakara ziņas". 

Ирина Малыгина

ФОТО: Publicitātes foto

Мать Валерия Малыгина была похоронена рядом с сыном в Юрмале. Ее проводили в последний путь из того же храма, что и сына в декабре 2017 года. 

ФОТОГАЛЕРЕЯ: Прощание с Валерием Малыгиным

Ирина Малыгина стала единственной из внучек, которая в сопровождении охраны пришла проститься с бабушкой. В храм пришла и вторая жена Валерия и мать несовершеннолетней Анны Эмилии Сигне Балдере-Силдедзе, но она быстро удалилась, не оставшись на поминки. 

Ника Савельева (слева) и Сигне Балдере-Силдедзе

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

На похоронах замечен и член совета "Ofainfarm", юрист Мартиньш Криекис, который помог организовать похороны и поддерживал Ирину. 

Напомним, в семье Малыгиных некоторое время назад случился конфликт, в результате которого дочери Валерия оказались по разные стороны окопов. Подробнее в материале Русского TVNET.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ