Умерла мама Валерия Малыгина. На похороны пришла лишь одна из внучек

9 декабря прошлого года в возрасте 52 лет в своем доме в Юрмале скончался председатель правления "Olainfarm" Валерий Малыгин. Спустя неполный год после скоропостижной смерти сына за ним ушла и его мама Мира.
Панихида по усопшей прошла в православном Храме Святого Михаила Архангела. Тяжелее всех эту утрату переживала старшая дочь Валерия Малыгина - Ирина, в свою очередь его средняя дочь Ника Савельева на похороны бабушки так и не явилась, сообщило издание "Vakara ziņas".
Мать Валерия Малыгина была похоронена рядом с сыном в Юрмале. Ее проводили в последний путь из того же храма, что и сына в декабре 2017 года.
ФОТОГАЛЕРЕЯ: Прощание с Валерием Малыгиным
Ирина Малыгина стала единственной из внучек, которая в сопровождении охраны пришла проститься с бабушкой. В храм пришла и вторая жена Валерия и мать несовершеннолетней Анны Эмилии Сигне Балдере-Силдедзе, но она быстро удалилась, не оставшись на поминки.
На похоронах замечен и член совета "Ofainfarm", юрист Мартиньш Криекис, который помог организовать похороны и поддерживал Ирину.
Напомним, в семье Малыгиных некоторое время назад случился конфликт, в результате которого дочери Валерия оказались по разные стороны окопов. Подробнее в материале Русского TVNET.