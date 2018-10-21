Умерла мама Валерия Малыгина. На похороны пришла лишь одна из внучек

Панихида по усопшей прошла в православном Храме Святого Михаила Архангела. Тяжелее всех эту утрату переживала старшая дочь Валерия Малыгина - Ирина, в свою очередь его средняя дочь Ника Савельева на похороны бабушки так и не явилась, сообщило издание "Vakara ziņas".

Ирина Малыгина ФОТО: Publicitātes foto

Мать Валерия Малыгина была похоронена рядом с сыном в Юрмале. Ее проводили в последний путь из того же храма, что и сына в декабре 2017 года.

ФОТОГАЛЕРЕЯ: Прощание с Валерием Малыгиным

Ирина Малыгина стала единственной из внучек, которая в сопровождении охраны пришла проститься с бабушкой. В храм пришла и вторая жена Валерия и мать несовершеннолетней Анны Эмилии Сигне Балдере-Силдедзе, но она быстро удалилась, не оставшись на поминки.

Ника Савельева (слева) и Сигне Балдере-Силдедзе ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

На похоронах замечен и член совета "Ofainfarm", юрист Мартиньш Криекис, который помог организовать похороны и поддерживал Ирину.