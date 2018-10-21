Лидер группы "Дюна" и его жена больны раком

В откровенном разговоре с ведущей Лерой Кудрявцевой артисты Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова поделились своими переживаниями. Они рассказали, что болеют раком кожи, об этом сообщает Gazeta.ru со ссылкой на НТВ.

"У нас рак кожи. И у меня, и у Наташи", - рассказал Рыбин в эфире.

Борьба с недугом идет уже много лет. Все началось с того, что у Натальи Сенчуковой появилось пятно на ноге, ей поставили диагноз "кератоз". Через два года у Рыбина пятно появилось на лице, которое удалили лазером, но оно вернулось.

Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин ФОТО: https://www.instagram.com/nsenchukova_official

Перед очередной поездкой к морю, супруги снова обратились к специалистам и сдали гистологический анализ.

"Ребята, у вас проблемы, вас ждет онколог. У вас рак кожи",

- процитировал врача певец.

Артисты рассказали, что за плечами уже 13 сеансов лучевой терапии. В скором времени пара пройдет повторное обследование.