Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать26 декабря 2018, 1:00
26 декабря 2018, 1:00
Режиссер из Екатеринбурга Алексей Федорченко снял один из лучших российских фильмов этого года. Его «Война Анны» рассказывает историю маленькой девочки, которая во время Второй мировой потеряла семью и несколько лет пряталась от мира в камине немецкой комендатуры. Федорченко вообще — специалист по невероятным историям, в которые заставляет поверить даже искушенных зрителей. Благодаря этому искусству о режиссере из российской провинции узнал весь мир. Русский TVNET встретился с Алексеем Федорченко во время его пребывания на Рижском кинофестивале и расспросил о секретах мастерства.
Алексей Федорченко ворвался в мировой кинематограф в 2005 году с полнометражным дебютом «Первые на луне», получившим приз на Венецианском кинофестивале в секции «Горизонты». Фильм был стилизован под документальное ретро-кино и рассказывал о сенсационной находке журналистов: оказывается, еще до Великой Отечественной войны в СССР была создана первая ракета и готовился полет космонавтов на Луну…
Документальные кадры и рассказы свидетелей создавали полную иллюзию реальности происходящего. И многие зрители на это купились, а оказалось — что все показанное в фильме фейк, потому что снят он в жанре мокьюментари — псевдодокументального кино.
Следующим прорывом в карьере Федорченко стали «Овсянки» (2010), фильм, получивший призы ФИПРЕССИ и экуменического жюри в Венеции. Это была история о муже и любовнике, которые едут хоронить любимую женщину по таинственным (и, как окажется, вымышленным) обрядам реально существующего народа мари — малочисленного финского племени, жившего в Поволжье и растворившегося среди русских. Продолжением этой истории стала картина «Небесные жены луговых мари» (2012) - 23 новеллы о марийских женщинах и традициях загадочного народа.
В 2014 году много шуму наделали «Ангелы революции» - якобы основанная на реальных событиях история Казымского восстания, случившегося в 1934 году. Коммунисты-авангардисты — кинорежиссеры и фотографы — отправляются в тундру агитировать ненецких оленеводов и шаманов за советскую власть. Кончается эта затея для революционеров печально...
В этом году вышла «Война Анны» — невероятным образом Федорченко удалось снять жизнеутверждающее кино на одну из самых болезненных тем истории — тему холокоста. «Наша Анна Франк, наша Алиса в Зазеркалье», — пишет о фильме критик Антон Долин. С обсуждения этой картины мы и начинаем беседу с режиссером.
- Алексей, в одном интервью по поводу «Войны Анны» вы сказали, что решили закрыть для себя тему войны. Разве это возможно — закрыть эту тему?
- Я имел в виду, что не буду возвращаться к этой теме пока. Я сочиняю историю и закрываю для себя какой-то исторический пласт. Так я пока закрыл для себя военную эпоху.
- В основу фильма легли реальные события?
- Да, я нашел в интернете сообщение о том, что девочка два года скрывалась от нацистов в военной комендатуре. Это послужило толчком к началу работы.
- Где вы нашли девочку Марту Козлову, исполнительницу главной роли?
- В интернете увидел фотографию. Ей там было 4-5 лет, меня поразило ее иконообразное лицо, я сразу понял, что это та самая девочка и начал писать историю. Почувствовал, что она сможет сыграть.
- Вы сразу нашли к девочке подход? Как добились от нее такой самоотдачи?
- Я работал с детьми и раньше. Но специально подход к ней не искал, работал с ней как со взрослой актрисой. Я знал, чего от нее хотел и лишних заданий не задавал. Марта оказалась спокойной, нужно было просто уметь ее снять, уловить какие-то состояния, которые приходилось ждать часами.
- Не боялись травмировать психику ребенка во время съемок?
- Не боялся, потому что там нечем было травмировать.
Среда была очень комфортной, Марта полюбила этот деревянный камин и в любую свободную минутку залезала туда, сидела со своим котом, читала, спала.
Такой мирок себе устроила, где можно спрятаться.
- Чем заинтересовала вас эта история?
- Тем, что это удивительная история, а я историями не разбрасываюсь. Я когда придумываю сюжет, стараюсь доработать его до сценария, а лучше до фильма. Так как по заказу никогда не работаю, все время пополняю сценарный портфель. У меня сейчас есть 4-5 готовых сценариев, любой могу снимать и люблю их одинаково.
- Вы так всегда работаете? Финасирование ищете сразу под несколько проектов?
- Да, мне интереснее предложить продюсеру 5 сценариев, и ему легче выбрать из нескольких вариантов.
- Слышала, что ваш новый фильм «Последняя милая Болгария» будет посвящен писателю Михаилу Зощенко.
- Это фильм по мотивам книги Зощенко «Перед восходом солнца». Там Зощенко препарировал свою меланхолию, свое сознание, находил в памяти события, факты, которые могли повлиять на его психику.
Любовь, предательство, война, ранение, детские переживания, отношения с родителями. Это такой психоаналитический детектив.
- То есть юмора зощенковского там будет мало?
- Да, книжка грустная. Михаил Зощенко был депрессивный товарищ. Редко улыбался. Действие фильма происходит в 1943 году в эвакуации в Алма-Ате, где он писал свою книгу. Очень интересный получился город, потому что Алма-Ата в 40-е была киногородом, там в эвакуации работали все известные режиссеры - братья Васильевы, Трауберг, Ромм, Эйзенштейн снимал «Ивана Грозного». Этот город мы воссоздали на съемочной площадке, Эйзенштейн стал одним из героев фильма.
- А кто Зощенко играет?
- Константин Этунин. У нас актеры из Екатеринбурга играют. В этом городе я снимал Алма-Ату и всю жизнь Зощенко от Полтавы до Петрограда.
- Почему вы выбрали для фильма такое название?
- Потому что главный герой не Зощенко, а человек, который находит дневники писателя и проводит свое расследование. А он мичуренец-плодовод, приехавший в Алма-Ату, чтобы спасти сорт яблок, который вывел его отец и назвал в память о жене-болгарке «Милая Болгария». В пожаре погиб весь сад, осталось одно яблоко.
- Говорят, вы у себя в Екатеринбурге можете снять все, что угодно - и Мексику, и Чили. Почему вы выбрали снимать именно там? Вы так привязаны к родному городу?
- Я выезжаю, но каждая поездка - это деньги, а бюджет ограничен, приходится экономить.
- Ваши проекты финансирует государство?
- Да, обычно деньги дает государство. Но сотрудничал я и с частными продюсерами, когда снимал «Овсянки». И «Война Анны» была создана на частные деньги.
- Приходится ли вам идти на компромиссы с государством?
- До сих пор не приходилось.
- То есть вам ничего не навязывали?
- Да, давали полную свободу.
- Слышала, что вы затеяли документальный проект о кинематографе 90-х, о том, как делали кино в то время. Расскажите о нем.
- Да, ведь я был замдиректором по экономике Свердловской киностудии, все происходило у меня на глазах. И безденежье, и малокартинье, и бандитские захваты и перестрелки - сейчас это малопредставимые события, но я принимал в них участие.
И если в двухтысячные, когда я писал сценарий, эта история казалась жесткой драмой, то сейчас она воспринимается как комедия. Время изменилось, изменилось и восприятие... Тогда нас убивали каждый день, такой был Чикаго. Сейчас все спокойно.
- Не посещала вас мысль снять фильм о современном Екатеринбурге?
- Нет. Я же не делаю фильм о войне, фильм о городе, фильм о Зощенко. Я нахожу удивительную историю, которая может потрясти, и рассказываю ее. А она уже рассказывает о чем-то большем.
- Кто вам помогает находить такие истории?
- Я их сам нахожу. В чем-то это сродни работе сотрудника НИИ. Сейчас, например, начинаю писать историю про северный Кавказ, это потребует полгода года чтения источников, кропотливой работы, поиска.
- О чем именно будет фильм?
- Об отношениях России и Кавказа в 19 веке. О том, как Россия повлияла на Кавказ, как Кавказ влиял на Россию.
- Будут там известные персонажи?
- Конечно. Все кто там действовали. С нашей стороны и Пушкин, и Лермонтов, и Менделеев, и Лев Толстой, и Пирогов.
- То есть вы замахнулись на эпос?
- Да, сюжет разворачивается с начала 19 века, с язычества чеченского и до 1913 года, когда последний абрек объявил газават России.
- Смотрите ли вы сериалы? И сами не хотели бы снять сериал?
- Я снял один маленький шестисерийный сериал в 2005 году. Но это не мой ритм, сериалы больше снимать не хочу. И сам сериалы не смотрю, впрочем, как и кино.
- Говорят, кино сейчас в кризисе. А в сериалах вся сила...
- Нет кризиса не чувствую.
- Почему фильмы не смотрите? Нет интереса?
- Интерес есть скорее к литературе, чем к кино. Меня больше привлекают исторические, научные произведения. Например, сейчас изучаю деятельность ученых 20-30 годов 20-го века – химиков, востоковедов. Многих из них репрессировли, они просто исчезли.
- Стоит ли ждать от вас нового фильма-мокьюментари?
- Есть очень хороший сценарий, в портфеле лежит. Это европейский проект на немецком языке, он предполагает съемки в Германии и Колумбии.
- Съемки на иностранных языках не страшат?
- Нет, я же снимал на марийском языке (смеется).
- Спасибо за беседу!