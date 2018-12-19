Нашелся ранее неизвестный портрет Пушкина

По словам завотделом технологических исследований Русского музея Сергея Сирро, очертания портрета можно увидеть невооруженным глазом, но для подробного изучения картины нужна спецаппаратура.

"Нам удалось идентифицировать человека, который изображен под этими работницами. Вот здесь голова поэта, плечи, сюртук, он сидит на диване",— рассказал Сирро, добавив, что портрет Пушкина художник счел неудачным и решил таким образом уничтожить картину.