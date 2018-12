Обнародованы результаты зрительского голосования в финале шоу "X Faktors"

Кэтти исполнила песню Кэлли Кларксон "Stronger (What Doesn't Kill You)", дуэтом с Артуром Груздиньшем спела популярную "Shallow" из фильма "Звезда родилась" и для суперфинала припасла композицию Шанайи Твейн "From This Moment On".