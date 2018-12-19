Обнародованы результаты зрительского голосования в финале шоу "X Faktors"

Девичья группа "Radio trio", оказавшаяся на третьем месте, получила 21598 голосов, завоевавший второе место бойз-бенд "Baritoni" - 57041 голос, а обладательница первого места Кэтти - 69219 голосов.

Напомним, что в финале "Radio trio" исполнили песню Майкла Джексона "Earth Song" и вместе с ментором Интаром Бусулисом - композицию "Nākamā Pietura - Depo."

В свою очередь "Baritoni" порадовали зрителей композицией Элтона Джона "Your Song", хитом "ABBA" "Dancing Queen" и песней "Kalniem pāri" в суперфинале.

Кэтти исполнила песню Кэлли Кларксон "Stronger (What Doesn't Kill You)", дуэтом с Артуром Груздиньшем спела популярную "Shallow" из фильма "Звезда родилась" и для суперфинала припасла композицию Шанайи Твейн "From This Moment On".

Победительница получила 10 тысяч евро и эксклюзивный контракт с компанией "Sony Music".

Не все остались довольны результатами голосования. Так, например, певица Лиене Грейфане выступила в своем Facebook с резкой критикой зрителей, голосовавших в финале.

"Латыши меня честно удивляют. Не хватает того, что на Евровидение едет жительница другого государства, так теперь и 10 000 евро увозят в Белоруссию. Когда латышский народ станет единым? Один за всех и все за одного.