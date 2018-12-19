Обнародованы результаты зрительского голосования в финале шоу "X Faktors"
Подведены итоги голосования в финале второго сезона шоу "X Faktors". Выяснилось, что всего зрители проголосовали 147 858 раз. Узнайте, как распределились голоса.
Девичья группа "Radio trio", оказавшаяся на третьем месте, получила 21598 голосов, завоевавший второе место бойз-бенд "Baritoni" - 57041 голос, а обладательница первого места Кэтти - 69219 голосов.
Напомним, что в финале "Radio trio" исполнили песню Майкла Джексона "Earth Song" и вместе с ментором Интаром Бусулисом - композицию "Nākamā Pietura - Depo."
В свою очередь "Baritoni" порадовали зрителей композицией Элтона Джона "Your Song", хитом "ABBA" "Dancing Queen" и песней "Kalniem pāri" в суперфинале.
Кэтти исполнила песню Кэлли Кларксон "Stronger (What Doesn't Kill You)", дуэтом с Артуром Груздиньшем спела популярную "Shallow" из фильма "Звезда родилась" и для суперфинала припасла композицию Шанайи Твейн "From This Moment On".
Победительница получила 10 тысяч евро и эксклюзивный контракт с компанией "Sony Music".
Не все остались довольны результатами голосования. Так, например, певица Лиене Грейфане выступила в своем Facebook с резкой критикой зрителей, голосовавших в финале.
"Латыши меня честно удивляют. Не хватает того, что на Евровидение едет жительница другого государства, так теперь и 10 000 евро увозят в Белоруссию. Когда латышский народ станет единым? Один за всех и все за одного.
Неужели зависть и дурная привычка - не желать хорошего результата своим - никогда не закончатся?", - задалась вопросом певица.