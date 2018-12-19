Чт, 20.12.2018
Я компенсировал вред потерпевшему в размере 500 тысяч рублей. Я считаю, что это достойное возмещение ущерба, когда в практике люди возмещают 30-50 тысяч рублей. Павел Мамаев, футболист

34-летняя певица погибла, упав на машине в Дунай

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ФОТО: скриншот instagram.com/ancapopmusic

Певица Анка Поп (Anca Pop) погибла в результате ДТП в Румынии. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Associated Press.

Поп-исполнительница упала на автомобиле в реку Дунай, не справившись с управлением. Ее обнаружили дайверы после того, как сестра певицы заявила в полицию о пропаже родственницы. Артистке было 34 года.

Анка Поп эмигрировала в Канаду вместе с семьей в 1987 году, однако позже вернулась в Румынию.

В 2017-м она выпустила дебютный альбом под названием Anca Pop. Помимо этого, артистка сотрудничала с музыкантом Гораном Бреговичем,

приняв участие в записи его альбома Champagne for Gypsies. В 2018 году певица призналась в бисексуальности.

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The P*#¥ti&@te

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