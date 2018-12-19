Лидер Rammstein переоделся в японскую школьницу

На видео ярко накрашенный Линдеманн гуляет по городу в костюме японской школьницы и поет про ненависть к математике.

На других кадрах фронтмен Rammstein читает рэп в окружении полуголых мужчин в белых подтяжках.

Напомним, что группа Rammstein выступит в Риге на Луцавсале 6 августа 2019 года.