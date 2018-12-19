Чт, 20.12.2018
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Лидер Rammstein переоделся в японскую школьницу

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ФОТО: EPA/Scanpix

Лидер немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн выпустил клип на совместную с хип-хоп-исполнителем Haftbefehl песню Mathematik. Ролик опубликован на официальном YouTube-канале музыканта.

 

На видео ярко накрашенный Линдеманн гуляет по городу в костюме японской школьницы и поет про ненависть к математике. 

На других кадрах фронтмен Rammstein читает рэп в окружении полуголых мужчин в белых подтяжках.

Напомним, что группа Rammstein выступит в Риге на Луцавсале 6 августа 2019 года.  

Концерт в Риге на острове Луцавсала состоится в рамках мирового турне в поддержку седьмого студийного альбома группы, который выйдет весной следующего года и станет первым для коллектива после девятилетнего перерыва.

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