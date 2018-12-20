Гобземс: KPV LV не отзовет мою кандидатуру на пост министра внутренних дел

Партия может также дать оценку нескольких недостатков потенциальных кандидатов на эту должность, добавил он.

Как сообщалось, кандидат "Нового Единства" на пост премьера Кришьянис Кариньш отклонил кандидатуру Алдиса Гобземса на должность министра внутренних дел и продолжит переговоры с партиями о стабильной поддержке формируемого им правительства до завтра, 21 декабря.

Правительство, сформированное четырьмя партиями, без "KPV LV", получило бы 50 голосов в Сейме, что не дает стабильного право-центристского большинства.