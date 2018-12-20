Гобземс: KPV LV не отзовет мою кандидатуру на пост министра внутренних дел

Партия KPV LV не отзовет кандидатуру Алдиса Гобземса на должность министра внутренних дел. Об этом сегодня журналистам заявил сам Гобземс.
Партия может также дать оценку нескольких недостатков потенциальных кандидатов на эту должность, добавил он.
Как сообщалось, кандидат "Нового Единства" на пост премьера Кришьянис Кариньш отклонил кандидатуру Алдиса Гобземса на должность министра внутренних дел и продолжит переговоры с партиями о стабильной поддержке формируемого им правительства до завтра, 21 декабря.
Правительство, сформированное четырьмя партиями, без "KPV LV", получило бы 50 голосов в Сейме, что не дает стабильного право-центристского большинства.
Кариньш предложил войти в правительство пяти партиям: "Новому Единству", Новой консервативной партии (НКП), "KPV LV", "Для развития/За" и национальному объединению "Все для Латвии!"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ.