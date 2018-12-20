Певец Маркус Рива получил престижный приз на Украине

Записанный на украинском языке дуэт вышел в начале года и быстро стал хитом, долго удерживая лидерские позиции в главных музыкальных чартах Украины - таких как "Золотой граммофон", "Русское Радио Украина", музыкальный опрос "Червона Рута".

Маркус Рива признался, что очень рад своей первой музыкальной награде на Украине и ему особенно приятно, что "песню года" выбрали сами слушатели.

"Для меня, артиста из другой страны, это признание очень важно. Оно доказывает, что у музыки нет границ", - сказал Рива.

"Музыкальная Платформа" - одно из самых популярных музыкальной шоу национального телеканала Украины. В ходе голосования зрители выбрали из числа 100 хитов года 25 самых популярных песен.