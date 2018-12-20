Политолог о создании правительства: Может, четвертому сыну удастся взобраться на вершину горы

Он отметил, что чисто технически правительство можно сформировать и без партии "KPV LV", но, по мнению Раевского, это может вызвать цепную реакцию. "В данной ситуации это сигнал партии "KPV LV", что именно их кандидаты в министры "высортировываются" и это не оставляет позитивного впечатления", - утверждает политолог.

Говоря о Гобземсе и других кандидатах в министры Раевский указал, что едва ли тот - единственный, у кого могут быть проблемы с доступом к гостайне. Такая ситуация не корректна, так как избраны многие другие молодые политики и всем им точно также нужно получить доступ.

В свою очередь отстранение "KPV LV" от процесса формирования правительства показывает рост амбиций других партий, что может означать "разрушение концепции".

Сказанное сегодня Вейонисом, по мнению Раевского, не может напугать или мобилизовать силы партий. На данный момент стоит вопрос, номинирует ли президент вообще Кариньша на пост премьера, учитывая появившиеся "трещины".

И в случае, если Кариньшу не удастся сформировать правительство, Раевский верит, что найдется кто-то из партий, кто еще раз попробует создать его.

Сами партии будут искать компромисс и следующего потенциального премьера. Раевский не верит, что кто-то "со стороны" будет способен собрать парламент вместе и создать Кабинет министров. Он допускает, что сами партии могут найти кандидата за пределами парламента.

Причем с каждой попыткой это сделать политики становятся все ближе к цели. "Старший сын взобрался в гору, но скатился до половины, второй - до две трети пути, третий - до три четверти. Может быть, четвертый взберется на вершину и получит готовое правительство", - поэтично описал политолог.

В свою очередь недовольство общества мобилизует партии и в результате они будут более продуктивны и последовательны в своих действиях, нежели в самом начале. Они, возможно, притормозят и со своими амбициями.

Как мы уже сообщали, кандидат "Нового Единства" на пост премьера Кришьянис Кариньш отклонил кандидатуру Алдиса Гобземса ("KPV LV") на должность министра внутренних дел и продолжит переговоры с партиями о стабильной поддержке формируемого им правительства до завтра.