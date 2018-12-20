В случае провала Кариньша Вейонис будет искать премьера за пределами Сейма

Вейонис допускает, что уже сегодня встретится с Кариньшем и, возможно, официально выдвинет его кандидатом в премьеры, если будут получены сигналы о том, что предложенная Кариньшем модель правящей коалиции получит поддержку парламентского большинства.

Если же окажется, что предложение Кариньша не будет поддержано большинством депутатов Сейма, президент не видит необходимости "напрасно тратить время", выдвигая другого кандидата из политической среды, чье предложение, скорее всего, тоже не будет поддержано.

"Тогда я воспользуюсь возможностью найти кандидата "со стороны"", - сказал Вейонис. Правда, гарантии того, что Сейм поддержит такого кандидата в премьеры, нет, добавил он.

Как сообщалось, Кариньш предложил войти в правительство пяти партиям: "Новому Единству", Новой консервативной партии (НКП), "KPV LV", "Для развития/За" и национальному объединению "Все для Латвии!"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ.

Большинство партий, приглашенных в правительство Кариньшем, согласно с его предложениями.

"Новое Единство" обещает комментарии о предложенных кандидатах на министерские посты только после того, как будут названы все претенденты, а пока еще нет ясности о кандидате НКП на должность министра образования и науки.

НКП пока не назвала своего кандидата на должность министра образования и науки. Ранее ее лидер Янис Борданс сообщил, что на эту должность у партии есть четыре кандидата: Дагмара Бейтнере-Ле Галл, Анита Муйжниеце, Илга Шуплинска и Гатис Эглитс. Сам Борданс мог бы претендовать на портфель министра юстиции, а Талис Линкайтс - на должность министра сообщения.

Если все партии согласятся с предложенной Кариньшем моделью правительства, президент Латвии Раймонд Вейонис будет приглашен выдвинуть его кандидатуру в премьеры.