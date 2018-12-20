Снова "Один дома". Ролик с Калкиным бьет рекорды по просмотрам в Сети

38-летний американский актер Маколей Калкин, в детстве сыгравший главную роль в рождественском фильме "Один дома" и его сиквелах, снялся в видеоролике, где повторил культовые сцены из популярного кинофильма. Видео, созданное для рекламы голосового помощника Google, уже бьет рекорды по просмотрам в Интернете.
Калкин в роли взрослого Кевина Маккаллистера опять остается один дома и попадает в те же ситуации, что и в фильме. Но в этот раз ему помогает голосовой помощник, управляющий "умным домом".
Видео появилось на официальном YouTube-канале Google и за неполный день набрало больше 4,7 миллиона просмотров и 95 тысяч лайков.
Напомним, что ранее Маколей Калкин снялся в короткометражке Kenzo. Лента для французского модного дома снята в жанре абсурда.