Кайминьша никто не прослушивал. Полиция безопасности отчиталась о проверке

Полиция безопасности провела проверку подозрительного предмета, обнаруженного в кабинете депутата Сейма Артуса Кайминьша (KPV LV), и пришла к выводу, что это не подслушивающее устройство, сообщила ЛЕТА.
Полиция безопасности отметила, что, хоть найденный предмет визуально и напоминает подслушивающее устройство, он не в состоянии ни принять, ни записать, ни передать аудио информацию.
Напомним, депутат Сейма Артус Кайминьш во вторник, 18 декабря, заявил, что в его кабинете под столом найдено небольшое электронное устройство, которое помещено туда без его ведома.
Он отметил, что сотрудница Бюро безопасности ему подтвердила, что в его кабинете не должно находиться подобное устройство.
На видео, опубликованном Кайминьшем в Facebook, политик сообщил, что устройство мигает, а через некоторое он написал, что, согласно полученной информации, это подслушивающее устройство, которое работает 25 часов и записывает разговоры в радиусе десяти метров. Таким образом, он предположил, что приемник находится в том же здании Сейма, где и кабинет Кайминьша.
Видео из кабинета Кайминьша:
На вопрос, не мог ли он сам поместить это устройство, или же кто-то по его заданию, он ответил, что нет.
Также он подчеркнул, что устройство работает на батарейках, то есть ограниченное время, поэтому сомневается, что оно было помещено в кабинет к предыдущему хозяину.
Как сообщалось, Кайминьш в качестве подозреваемого проходит по делу KNAB о, возможно, незаконном финансировании партии KPV LV, в которой он состоит.