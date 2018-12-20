Кайминьша никто не прослушивал. Полиция безопасности отчиталась о проверке

Полиция безопасности отметила, что, хоть найденный предмет визуально и напоминает подслушивающее устройство, он не в состоянии ни принять, ни записать, ни передать аудио информацию.

Напомним, депутат Сейма Артус Кайминьш во вторник, 18 декабря, заявил, что в его кабинете под столом найдено небольшое электронное устройство, которое помещено туда без его ведома.

Он отметил, что сотрудница Бюро безопасности ему подтвердила, что в его кабинете не должно находиться подобное устройство.

На видео, опубликованном Кайминьшем в Facebook, политик сообщил, что устройство мигает, а через некоторое он написал, что, согласно полученной информации, это подслушивающее устройство, которое работает 25 часов и записывает разговоры в радиусе десяти метров. Таким образом, он предположил, что приемник находится в том же здании Сейма, где и кабинет Кайминьша.

Видео из кабинета Кайминьша:

На вопрос, не мог ли он сам поместить это устройство, или же кто-то по его заданию, он ответил, что нет.

Также он подчеркнул, что устройство работает на батарейках, то есть ограниченное время, поэтому сомневается, что оно было помещено в кабинет к предыдущему хозяину.