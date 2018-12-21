Избиратель "Согласию" всё простит: Дело Rīgas satiksme - продолжение дела Римшевича

Более подробные комментарии на эту тему, а также о том, почему "Согласие" ведет себя так, как будто избиратель им все простит, о коррупции на уровне муниципальных предприятий, а также о тенденции "я проголосую за того вора, который мне больше нравится", смотрите в фрагменте записи передачи "Без компромиссов":