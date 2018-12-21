Избиратель "Согласию" всё простит: Дело Rīgas satiksme - продолжение дела Римшевича

Политический обозреватель Александра Полещук считает, что на сегодняшней день мэр Риги Нил Ушаков не должен уходить в отставку. "Можно говорить о политической ответственности, но здесь должна быть некая последовательность. Посмотрите на Лембергса, Труксниса, ситуацию в Даугавпилсе...", - комментирует она. Политолог Юрий Соколовский подчеркивает — коррупционный скандал в Rīgas satiksme интересен тем, что это в какой-то степени последствия расследования дела Римшевича.
Более подробные комментарии на эту тему, а также о том, почему "Согласие" ведет себя так, как будто избиратель им все простит, о коррупции на уровне муниципальных предприятий, а также о тенденции "я проголосую за того вора, который мне больше нравится", смотрите в фрагменте записи передачи "Без компромиссов":
Напомним, речь шла о коррупционном скандале вокруг Рижской думы, возможности и необходимости смены её руководства. Должен ли Ушаков уйти, - обсуждали политологи.
Полную запись передачи смотрите здесь.