Новая песня "Ленинграда" разочаровала фанатов
Пользователи Сети раскритиковали песню "Золото" группы "Ленинград" и клип на нее. Они высказали недовольство в комментариях под роликом на YouTube, где за неполные сутки он собрал более 800 тысяч просмотров.
"Вспомнил мем "когда батя научился монтировать спецэффекты", из каждого места, где надо и не надо, наделали. Про текст вообще молчу.
Народ, не тратьте три минуты жизни на это", - написал один из комментаторов. "Спасибо за то, что просрали три минуты моей жизни", - вторит ему другой.
"Действительно напоминает звуки мракобесия", - отмечает третий.
Некоторые похвалили режиссера клипа Илью Найшуллера. "Найшуллеру - плюс, Шнуру - минус", - высказался один из пользователей. Другой добавил: "Можно смотреть без звука, хороший фильм. Только короткий". "Найшуллер вытянул весь клип на себе", - посчитал третий.
Похвальных комментариев среди популярных почти нет, отмечает Lenta.ru.
"Ленинград" выпустил клип на песню "Золото" 20 декабря. Лидер группы Сергей Шнуров поет о том, что "все бабы любят бабки", потеют в фитнесе и тянут наманикюренные руки к богачам.
Он заявляет, что работа женщин "тяжела, но видна по налезшему платью и брюкам", а их красота стала товаром в современном мире.
В ролике певец становится жертвой блондинки, которая поедает на своем пути все дорогие вещи - от колец до часов.