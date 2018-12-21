Пт, 21.12.2018
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Новая песня "Ленинграда" разочаровала фанатов
Разнесли в пух и прах!

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ФОТО: скриншот видео

Пользователи Сети раскритиковали песню "Золото" группы "Ленинград" и клип на нее. Они высказали недовольство в комментариях под роликом на YouTube, где за неполные сутки он собрал более 800 тысяч просмотров.

"Вспомнил мем "когда батя научился монтировать спецэффекты", из каждого места, где надо и не надо, наделали. Про текст вообще молчу.

Народ, не тратьте три минуты жизни на это"﻿, - написал один из комментаторов. "Спасибо за то, что просрали три минуты моей жизни﻿", - вторит ему другой.

"Действительно напоминает звуки мракобесия﻿", - отмечает третий.

Некоторые похвалили режиссера клипа Илью Найшуллера. "Найшуллеру - плюс, Шнуру - минус﻿", - высказался один из пользователей. Другой добавил: "Можно смотреть без звука, хороший фильм. Только короткий". "Найшуллер вытянул весь клип на себе", - посчитал третий.

Похвальных комментариев среди популярных почти нет, отмечает Lenta.ru.

"Ленинград" выпустил клип на песню "Золото" 20 декабря. Лидер группы Сергей Шнуров поет о том, что "все бабы любят бабки", потеют в фитнесе и тянут наманикюренные руки к богачам.

Он заявляет, что работа женщин "тяжела, но видна по налезшему платью и брюкам", а их красота стала товаром в современном мире.

В ролике певец становится жертвой блондинки, которая поедает на своем пути все дорогие вещи - от колец до часов.

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