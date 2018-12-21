Пт, 21.12.2018
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Песня о городе из хот-догов выбилась в лидеры рождественского чарта

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ФОТО: скриншот видео

В британском рождественском чарте песня-пародия блогера LadBaby попала на высшую строчку, опередив "Sweet But Psycho" Авы Макс и "thank u, next" Арианы Гранде. Об этом сообщает The Sun. Песня о городе их хот-догов пытается привлечь внимание к проблеме бедности в Великобритании. 

Автором композиции является блогер, известный под псевдонимом LadBaby. Его песня является пародией на рок-хит группы Starship под названием We Built This City, выпущенный в 1985 году.

В ремейке поется о городе, "построенном" на продаже сосисок в тесте. За неделю композицию приобрели в онлайн 45 тысяч раз. Это на 4 тысячи раз больше, нежели показатели песни Sweet But Psycho Авы Макс, и на 8 тысяч - в случае с thank u, next Арианы Гранде.

Деньги, которые блогер получит от продаж песни, он планирует отдать на благотворительность.

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