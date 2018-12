Песня о городе из хот-догов выбилась в лидеры рождественского чарта

В британском рождественском чарте песня-пародия блогера LadBaby попала на высшую строчку, опередив "Sweet But Psycho" Авы Макс и "thank u, next" Арианы Гранде. Об этом сообщает The Sun. Песня о городе их хот-догов пытается привлечь внимание к проблеме бедности в Великобритании.