Пт, 21.12.2018
Старший сын взобрался в гору, но скатился до половины, второй - до две трети пути, третий - до три четверти. Может быть, четвертый взберется на вершину и получит готовое правительство. Филипп Раевский, политолог

"Пол поплыл": Cветлану Лободу поймали на фотошопе

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Светлана Лобода

ФОТО: Instagram

Украинскую певицу затроллили за неумелое использование фотошопа. Судя по всему, Лобода сделала более стройными свои ноги, сообщает korrespondent.net

Украинская певица Светлана Лобода, проводящая много времени в России, попалась на ретуши фото. Неудачный снимок она опубликовала на своей странице в Instagram.

На снимке Лобода стоит в гримерке с бумажным стаканчиком в зубах. Босая звезда стоит на шкуре в черном комбинезоне, практически обнажающем грудь. Образ звезда дополнила солнцезащитными очками.

Но практически все поклонники певицы обратили внимание на то, что звезда, судя по всему, использовала фотошоп. Плитка на полу и дверь на заднем плане "поплыли", потеряв свои естественные линии.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

че будет?😬😎

A post shared by LOBODA (@lobodaofficial) on

Тем ни менее фото за полдня набрало больше 134 тысяч лайков. Сама Лобода никак не прокомментировала "прокол" с ретушью.

Ранее фото Лободы над унитазом высмеяли в Сети. Звезда сделала снимок в туалете в Берлине, во время тура по Германии. 

Читать также

Актуально

НАВЕРХ