"Пол поплыл": Cветлану Лободу поймали на фотошопе

Украинская певица Светлана Лобода, проводящая много времени в России, попалась на ретуши фото. Неудачный снимок она опубликовала на своей странице в Instagram.

На снимке Лобода стоит в гримерке с бумажным стаканчиком в зубах. Босая звезда стоит на шкуре в черном комбинезоне, практически обнажающем грудь. Образ звезда дополнила солнцезащитными очками.

Но практически все поклонники певицы обратили внимание на то, что звезда, судя по всему, использовала фотошоп. Плитка на полу и дверь на заднем плане "поплыли", потеряв свои естественные линии.

Тем ни менее фото за полдня набрало больше 134 тысяч лайков. Сама Лобода никак не прокомментировала "прокол" с ретушью.