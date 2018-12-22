Cколько стоит юбилей с Галкиным?

Для гостей пела Лайма Вайкуле, их развлекал шоумен Максим Галкин. О том, сколько стоило пригласить российского юмориста, господин Круминьш рассказал в видеоинтервью. Предлагаем посмотреть его фрагмент. Полную версию вы увидите на портале Apollo.lv 27 декабря.

Видео: Сколько стоит пригласить Галкина?

"Максима Галкина я знаю с 2001 года. Тогда я устроил у себя на ранчо в Балтэзерсе большую вечеринку. Был большой бал, приехали Пугачева, Галкин, который еще не был так знаменит, а только появился на эстраде. Тогда я с ним и познакомился.

Он мне сказал: "Я хочу построить такой же дом, мне он нравится". Но построил что-то совсем другое, похожее на дворец", - вспоминает Юлий Круминьш.

По словам господина Круминьша, в его гостинице Alvine в Юрмале летом часто гостили знаменитости. Галкин с Пугачевой гостили там три лета, останавливались также Басков и Киркоров.

Фото: Юлий Круминьш в Юрмале

Рассказывая о юбилее, Круминьш признался: "Галкин выступал почти час. Он подготовился специально к моему юбилею, исполнил выдержки из моей книги — про Юрканса, как я у его отца стянул нижнее белье, и много других фрагментов… Он выучил целую фразу на латышском.

Появление Галкина было сюрпризом для всех. У него напряженный график: 14 декабря он был в Ленинграде, 15-го был у меня, а в воскресенье уехал в Москву".

На вопрос о том, сколько стоит пригласить Галкина на юбилей, и пришлось ли вообще платить, Юлий Круминьш ответил так:

"Скажу честно, на этот раз Галкин мне подарил выступление, он не дал мне заплатить...".

"Я готовился к юбилею полгода, он стал посвящением — как и моя книга — моим детям и внукам, — подчеркивает Юлий Круминьш. — Четыре камеры снимали нас со всех сторон.