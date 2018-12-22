Павел Воля - о мощи Бузовой, заморозке Путина и толстых попах

О Бузовой

- В самом начале "Дома-2" Ольгу Бузову хотели выгнать с шоу. У человечества был шанс!

- Я считаю что Бузова должна вести Comedy Club. Вы не знаете и завидуете ей, а Бузова - это мощь. На ее концерт ... все ломанулись как в американских фильмах — когда все бегут в эпицентр трагедии. Молодая мать бежала, отдала ребенка бомжу, сказала: "Я на концерт Бузовой, присмотрите". Птицы летели на юг, потом развернулись... Все сошли с ума. Откуда я знаю? Я бежал со всеми вместе со своего концерта на ее концерт.

- Тебе надо расширяться, Оль! Надо сеть аптек: "Мне больше не больно". И наркологичские клиники: "Я привыкаю". И женскую консультацию: "Я открываю мир других мужчин".

- Бузова станет президентом! Вы похожи, тебя ведут из Кремля, ты еще не знаешь об этом! Ты и Путин - вы оба из Питера, оба в Москву приехали на работу, у обоих слабый тандем, оба в разводе и оба работали в подчинении у Собчак. Все сходится!

О рекламе

- Анна Семенович рекламирует средство для потенции. Вы вспомните как выглядит Анна Семенович. Ну не может средство для потенции рекламировать средство для потенции!

О России и Америке

- Существует мнение, что между Россией и Америкой натянутые отношения... Знаете, что такое натянутые отношения? Это когда и те, и другие думают, что друг друга натягивают. А это ни фига не так.

- В Америке меня спрашивают: "Откуда ты?" Я говорю: "Из России". И следующий вопрос: "Как там Путин?". Всем интересно. Я говорю: "Нормально, не кашляет. Вы хотели лекарства ему передать? Я с удовольствием. Я же через медведя и матрешку следующий с Путиным...".

Американцы понимают, что россиянам еще лет 200 не думать о новом президенте. Они придумают как его заморозить, потом разморозить за это время. Медведева там подморозят... и опять разморозят.

О мечтах

- Все хотят одного - срубить легких денег. Oldspice один пшик - и ты мужик!

- О чем мечтают все москвичи — сдавать шесть однушек и жить в Гоа. Ничего не делать, курить бамбук. Ребята, я был в Гоа, там действительно очень дешево. Человек, который сдает одну однушку в Москве в Гоа в Форбсе будет на втором месте после короля Гоа.

О бизнесе

- У нас никто как Цукерберг не сидит, не разрабатывает фейсбук много лет.

Цукерберг не может сообразить, что есть такая схема: собраться впятером и отжать завод. И эта пятерка — социальная сеть. Закрытая прибыльная социальная сеть!

О корпоративах

- У нас такие корпоративы закатывают олигархи!... Вы можете себе представить, чтобы где-то в Оклахоме Стинг пел для кого-нибудь в бане, и пьяные мужики говорили ему: "Иди к нам, твои песни г...но, уже отработал свое!". И Бейонсе в парилке плачет: "Зачем я согласилась?". А Стинг ей: "Не плачь, мы хотя бы для людей выступаем, а доктор Албарн - для их собак"

О будущем

- Сейчас нам рассказывают, что дроны будут доставлять пиццу как в Америке. Ребята, мы живем в России, вы думаете дроны будут возвращаться? У нас даже доставщики пиццы не возвращаются!

О больших попах

- Женщины вообще стали неинтересные: вы все качаете жопы. И мода на бебешки огромные сзади: все накачиваются в зале, приседают. И в Инстаграме все такие: я и моя жопа...

Девочки, зачем? Как вас потом хоронить, вы же прогнетесь в гробу? Или кто-то наварится на гробах вот с такой выемкой...

Есть такие цветы в Амазонии хищные — они типа такие красивые на солнышке, а только мимо букашка, или птичка пролетит - они "ам" и захлопнутся.

Это план против нас, мужиков! Они накачают сейчас такие бебехи, мы подойдем: "А ну-ка давай!", а она оп и захлопнулась. И потащит в ЗАГС тебя просто. Надо противоядие!

О сексе

- Мужики все делают быстро. Потому что нас приучили к этому с детства... Мама кричит тебе: "Павлик,быстро домой!", "Быстро спать!", "Быстро смотри мультики!", "Быстро ешь свою кашу1" .

В армии: "Так, кто быстрее соберет автомат?", "Так, быстро одеваемся пока горит спичка, ребята!".

А потом вы, женщины, спрашиваете нас в постели: "А что, так быстро?"