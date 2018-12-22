Павел Воля - о мощи Бузовой, заморозке Путина и толстых попах

Сегодня, 22 декабря, в "Арене Рига" с шоу "Большой Stand-Up" выступит шоумен, телеведущий, резидент Comedy Club Павел Воля. Всеобщий любимец возвращается на сцену с новой подборкой скетчей, приправленных крепким словцом. Предлагаем перед концертом вспомнить его самые ударные шутки последних лет.
О Бузовой
- В самом начале "Дома-2" Ольгу Бузову хотели выгнать с шоу. У человечества был шанс!
- Я считаю что Бузова должна вести Comedy Club. Вы не знаете и завидуете ей, а Бузова - это мощь. На ее концерт ... все ломанулись как в американских фильмах — когда все бегут в эпицентр трагедии. Молодая мать бежала, отдала ребенка бомжу, сказала: "Я на концерт Бузовой, присмотрите". Птицы летели на юг, потом развернулись... Все сошли с ума. Откуда я знаю? Я бежал со всеми вместе со своего концерта на ее концерт.
- Тебе надо расширяться, Оль! Надо сеть аптек: "Мне больше не больно". И наркологичские клиники: "Я привыкаю". И женскую консультацию: "Я открываю мир других мужчин".
- Бузова станет президентом! Вы похожи, тебя ведут из Кремля, ты еще не знаешь об этом! Ты и Путин - вы оба из Питера, оба в Москву приехали на работу, у обоих слабый тандем, оба в разводе и оба работали в подчинении у Собчак. Все сходится!
О рекламе
- Анна Семенович рекламирует средство для потенции. Вы вспомните как выглядит Анна Семенович. Ну не может средство для потенции рекламировать средство для потенции!
О России и Америке
- Существует мнение, что между Россией и Америкой натянутые отношения... Знаете, что такое натянутые отношения? Это когда и те, и другие думают, что друг друга натягивают. А это ни фига не так.
- В Америке меня спрашивают: "Откуда ты?" Я говорю: "Из России". И следующий вопрос: "Как там Путин?". Всем интересно. Я говорю: "Нормально, не кашляет. Вы хотели лекарства ему передать? Я с удовольствием. Я же через медведя и матрешку следующий с Путиным...".
Американцы понимают, что россиянам еще лет 200 не думать о новом президенте. Они придумают как его заморозить, потом разморозить за это время. Медведева там подморозят... и опять разморозят.
О мечтах
- Все хотят одного - срубить легких денег. Oldspice один пшик - и ты мужик!
- О чем мечтают все москвичи — сдавать шесть однушек и жить в Гоа. Ничего не делать, курить бамбук. Ребята, я был в Гоа, там действительно очень дешево. Человек, который сдает одну однушку в Москве в Гоа в Форбсе будет на втором месте после короля Гоа.
О бизнесе
- У нас никто как Цукерберг не сидит, не разрабатывает фейсбук много лет.
Цукерберг не может сообразить, что есть такая схема: собраться впятером и отжать завод. И эта пятерка — социальная сеть. Закрытая прибыльная социальная сеть!
О корпоративах
- У нас такие корпоративы закатывают олигархи!... Вы можете себе представить, чтобы где-то в Оклахоме Стинг пел для кого-нибудь в бане, и пьяные мужики говорили ему: "Иди к нам, твои песни г...но, уже отработал свое!". И Бейонсе в парилке плачет: "Зачем я согласилась?". А Стинг ей: "Не плачь, мы хотя бы для людей выступаем, а доктор Албарн - для их собак"
О будущем
- Сейчас нам рассказывают, что дроны будут доставлять пиццу как в Америке. Ребята, мы живем в России, вы думаете дроны будут возвращаться? У нас даже доставщики пиццы не возвращаются!
О больших попах
- Женщины вообще стали неинтересные: вы все качаете жопы. И мода на бебешки огромные сзади: все накачиваются в зале, приседают. И в Инстаграме все такие: я и моя жопа...
Девочки, зачем? Как вас потом хоронить, вы же прогнетесь в гробу? Или кто-то наварится на гробах вот с такой выемкой...
Есть такие цветы в Амазонии хищные — они типа такие красивые на солнышке, а только мимо букашка, или птичка пролетит - они "ам" и захлопнутся.
Это план против нас, мужиков! Они накачают сейчас такие бебехи, мы подойдем: "А ну-ка давай!", а она оп и захлопнулась. И потащит в ЗАГС тебя просто. Надо противоядие!
О сексе
- Мужики все делают быстро. Потому что нас приучили к этому с детства... Мама кричит тебе: "Павлик,быстро домой!", "Быстро спать!", "Быстро смотри мультики!", "Быстро ешь свою кашу1" .
В армии: "Так, кто быстрее соберет автомат?", "Так, быстро одеваемся пока горит спичка, ребята!".
А потом вы, женщины, спрашиваете нас в постели: "А что, так быстро?"
"Да", -пока горит спичка, понятно?