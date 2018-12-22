Супруга Кивича рассказала, как их дочери восприняли уход папы из семьи

В интервью изданию Мадара не стала отрицать, что после чаепития с Лиене Скулме Кивичс изменился, но при этом она считает, что ситуация не была бы столь драматичной, если бы он сначала развелся, а не повсюду заявлял, что "наконец встретил женщину своей мечты", будучи еще официально в браке. Потому что

Мадару волнует не только финансовая сторона вопроса, но и эмоциональная - ведь у обоих родителей всегда были очень близкие отношения с дочерьми и они много времени проводили за семейными разговорами.

Мама двух дочек - Кейт и Ким - призналась, что, хоть Андрис и редко сейчас приезжает к ним, сложившуюсю ситуацию он все-таки смог обсудить с девочками.

"Мы с Андрисом договорились, что он сам должен все рассказать. Я понимаю, что он был очень занят и не смог сделать это так быстро, как бы мне хотелось.

Теперь, когда все наконец сказано, мы можем жить дальше и обсуждать с девочками, как именно будем жить. При этом они уже не так сильно переживают. Когда наряжали елочку, дочки сказали, что папа обещал на выходных приехать, но не приехал. [...] Я говорю девочкам, чтобы они не сердились ни на папу, ни на меня. Чтобы они знали, что оба родителя их любят. Конечно, я уже поняла, что

Андрису в первую очередь надо разобраться со своей жизнью, поэтому он реже приезжает к дочкам. Надеюсь, что со временем мы сможем договориться, и тогда они будут чаще встречаться, ведь детям нужны оба родителя,

- говорит Мадара.

Мадара категорически исключает возможность того, что ее дочери смогут жить со своим отцом и его новой подружкой.

"Чтобы семье растить шестерых детей, нужна очень большая квартира или дом, а также достаточно много денег для этого.