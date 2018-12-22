Супруга Кивича рассказала, как их дочери восприняли уход папы из семьи
Музыкант и экс-ведущий передачи Rampas ugunis Андрис Кивичс недавно сообщил, что после восьми лет брака обрел новую любовь в лице художницы и журналиста Лиене Скулме. Супруга Кивича, с которой официально брак еще не расторгнут, призналась изданию Vakara Ziņas, что в данный момент все ее внимание сосредоточено на дочках.
В интервью изданию Мадара не стала отрицать, что после чаепития с Лиене Скулме Кивичс изменился, но при этом она считает, что ситуация не была бы столь драматичной, если бы он сначала развелся, а не повсюду заявлял, что "наконец встретил женщину своей мечты", будучи еще официально в браке. Потому что
Мадару волнует не только финансовая сторона вопроса, но и эмоциональная - ведь у обоих родителей всегда были очень близкие отношения с дочерьми и они много времени проводили за семейными разговорами.
Мама двух дочек - Кейт и Ким - призналась, что, хоть Андрис и редко сейчас приезжает к ним, сложившуюсю ситуацию он все-таки смог обсудить с девочками.
"Мы с Андрисом договорились, что он сам должен все рассказать. Я понимаю, что он был очень занят и не смог сделать это так быстро, как бы мне хотелось.
Теперь, когда все наконец сказано, мы можем жить дальше и обсуждать с девочками, как именно будем жить. При этом они уже не так сильно переживают. Когда наряжали елочку, дочки сказали, что папа обещал на выходных приехать, но не приехал. [...] Я говорю девочкам, чтобы они не сердились ни на папу, ни на меня. Чтобы они знали, что оба родителя их любят. Конечно, я уже поняла, что
Андрису в первую очередь надо разобраться со своей жизнью, поэтому он реже приезжает к дочкам. Надеюсь, что со временем мы сможем договориться, и тогда они будут чаще встречаться, ведь детям нужны оба родителя,
- говорит Мадара.
Мадара категорически исключает возможность того, что ее дочери смогут жить со своим отцом и его новой подружкой.
"Чтобы семье растить шестерых детей, нужна очень большая квартира или дом, а также достаточно много денег для этого.
И таких денег, к сожалению, не будет ни у Андриса, ни у его второй половинки. Люди все-таки должны реально смотреть на ситуацию. Дочери не будут поделены!"