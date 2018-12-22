У страсбургского стрелка нашли видео с признанием в верности "Исламскому государству"
22 декабря 2018, 20:00
Полиция обнаружила на флэш-карте Шерифа Шеката, устроившего стрельбу в Страсбурге, видеозапись с признанием в верности "Исламскому государству", сообщает BFMTV.
Ранее сообщалось, что пятый пострадавший в результате стрельбы на рождественской ярмарке в Страсбурге скончался.
Шериф Чекатт открыл стрельбу вечером во вторник, 12 декабря, рядом с рождественской ярмаркой в Страсбурге.
В результате нападения пять человек погибли, еще 13 получили ранения. Нападавший был застрелен при попытке открыть огонь по полицейским.
Фото: Стрельба в Страсбурге
Видео: Стрельба в Страсбурге