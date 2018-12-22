Вс, 23.12.2018
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У страсбургского стрелка нашли видео с признанием в верности "Исламскому государству"

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В Страсбурге поминают погибших

ФОТО: AP/Scanpix

Полиция обнаружила на флэш-карте Шерифа Шеката, устроившего стрельбу в Страсбурге, видеозапись с признанием в верности "Исламскому государству", сообщает BFMTV.

Ранее сообщалось, что пятый пострадавший в результате стрельбы на рождественской ярмарке в Страсбурге скончался.

Шериф Чекатт открыл стрельбу вечером во вторник, 12 декабря, рядом с рождественской ярмаркой в Страсбурге.

В результате нападения пять человек погибли, еще 13 получили ранения. Нападавший был застрелен при попытке открыть огонь по полицейским.

Фото: Стрельба в Страсбурге

Видео: Стрельба в Страсбурге

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