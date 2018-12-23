Грустный ангел Рождества: "Я взял в руки кисть раньше, чем заговорил..."

Работы Нодара и Кахи Хинвели гостить в Риге будут недолго - до 27 декабря. Зато посмотреть на них можно даже в праздничные дни Рождества, когда почти все выставочные залы закрыты. А на грузинские выставки, гуляя в Рождество по городу, вполне можно заглянуть.



И еще есть причина:

столько южного солнца и ярких красок в работах Кахи Хинвели, такой жизнерадостный в них колорит, что получаешь изрядный запас оптимизма. Не вечны ведь слякоть, холод и зима!..



Только "Рождественский ангел" на нынешней выставке Кахи Хинвели выглядит очень уж грустным: он знает то, чего мы не знаем... Рыжеволосые женщины на его портретах тоже похожи на ангелов. А разноцветный Тбилиси кажется совершенно сказочным городом.

История появления этих выставок в Риге - вполне в духе времени. Несколько лет назад одна из создательниц творческого дворика "Кот в мешке" Ирина Буряченко впервые увидела работы известного в Грузии художника в интеренете. И она написала автору.

Иногда дела быстро делаются: вскоре в старой Риге открывалась выставка грузинского художника. Известность автора в Грузии этому поспособствовала: подключилось посольство Грузии в Латвии, поддержало идею показать своего художника и министерство культуры.



И вот полтора года спустя Каха Хинкали снова в Риге. На открытии декабрьских вернисажей, Русский TVNET поговорил с художником и вот что узнал о его первом знакомстве с Ригой.

Давным-давно, когда в нынешнем президентском замке работал Дворец пионеров, в Ригу приезжали с выставкой юные художники Кавказа, и школьник Каха Хинвели был в их числе.

Каково быть сыном известного художника?.. Не мешала ли слава отца?Каха говорит, что другой профессии он не представлял, а кисть в руки в младенчестве взял раньше, чем научился говорить. Когда в год и семь месяцев нарисовал портрет дяди, все сказали: "Ва-ах!.. А ведь похож!.."

...В день открытие вернисажа в новом творческое пространство IntRīga Art собрались и завсегдатаи художественных выставок, и поклонники художника - работы Кахи Хинвели есть во многих частных собраниях Европы, Азии и Америки, а теперь и у латвийских коллекционеров.





Было и много представителей грузинской диаспоры. Звучала гортанная грузинская речь, неожиданно для многих пели грузинские песни - Инесе Даркевича специально разучила кое-что из репертуара Нино Катамадзе.



Сюрприз от организаторов выставки-дилогии тоже был. Хоть и тесновато для зажигательных грузинских танцев в подвальчике выставочного зала, но танцоры в грузинских национальных костюмах "зажгли" здесь по-настоящему!..



Оказывается, в Риге есть коллектив Elmira Show и танцоры, владеющие искусством восточных и национальных танцев разных стран. Есть и студия где всех желающих учат, например, танцам народов Кавказа. Чего только не узнаешь на выставке грузинских художников!..



Сегодня в Риге и Латвии проживает более полутора тысяч грузин, есть среди них люди известные в нашем обществе. Так сказал мне Имеди Кокая, возглавляющий Грузинское национально-культурное общество Латвии. Интересно, а как у нас в Риге с ресторанами грузинской кухни?



Увы, ответил мне господин Кокая - рестораны открываются...и закрываются. Потому что настоящая грузинская кухня - это отличное качество, самые свежие продукты, выросшие под солнцем Грузии травы, овощи, фрукты.

Обеспечить высокое качество можно, но... в Риге все это обходится слишком дорого. А делать дешево - значит, превращать "грузинский" ресторан в жалкое подобие настоящей грузинской кухни. За настоящей надо ехать в Грузию...