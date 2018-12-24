Победительница "X Faktors" Кэтти поделилась впечатлениями о Латвии

Своими наблюдениями Кэтти поделилась с изданием "Privātā Dzīve": "Латыши более закрытые, с ними трудно начать разговор. Белорусы в общении более простые, открытые. Но мне повезло в Латвии встретить только хороших людей. Здесь я нашла друзей".

В течение нескольких месяцев Кэтти изучала латышский язык, но, по ее мнению, он очень сложный: "Латышский язык нелегкий, он угловатый, острый".

Больше всего Кэтти поразила любовь латышей к своей стране.

"Удивлена, насколько сильно вы любите свою страну и боретесь за свой язык. В Белорусии два официальных языка - белорусский и русский, об этом никто не беспокоится. Здесь по-другому.

Так как я говорю по-русски, моментами чувствовала, что люди не хотят со мной начинать разговор. Думаю, это правильно - знать язык той страны, где живете".

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Напомним, что Кэтти получила приз 10 000 евро и договор о сотрудничестве с "Sony Music". Своих конкурентов в финале она опередила с большим отрывом, получил 69219 голосов. На втором месте оказался квартет "Baritoni" (57041 голос). На третьем - девичье трио "Radio trio" (21598 голосов).