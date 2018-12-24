Победительница "X Faktors" Кэтти поделилась впечатлениями о Латвии
Победительница второго сезона телешоу "X Faktors" Кэтти почти полгода провела в Латвии. На днях певица поделилась своими впечатлениями о нашей стране и ее жителях.
Своими наблюдениями Кэтти поделилась с изданием "Privātā Dzīve": "Латыши более закрытые, с ними трудно начать разговор. Белорусы в общении более простые, открытые. Но мне повезло в Латвии встретить только хороших людей. Здесь я нашла друзей".
В течение нескольких месяцев Кэтти изучала латышский язык, но, по ее мнению, он очень сложный: "Латышский язык нелегкий, он угловатый, острый".
Больше всего Кэтти поразила любовь латышей к своей стране.
"Удивлена, насколько сильно вы любите свою страну и боретесь за свой язык. В Белорусии два официальных языка - белорусский и русский, об этом никто не беспокоится. Здесь по-другому.
Так как я говорю по-русски, моментами чувствовала, что люди не хотят со мной начинать разговор. Думаю, это правильно - знать язык той страны, где живете".
Фото: Самые яркие моменты второго сезона "X Faktors"
Напомним, что Кэтти получила приз 10 000 евро и договор о сотрудничестве с "Sony Music". Своих конкурентов в финале она опередила с большим отрывом, получил 69219 голосов. На втором месте оказался квартет "Baritoni" (57041 голос). На третьем - девичье трио "Radio trio" (21598 голосов).
Фото: Участники шоу "X Faktors" на заключительной вечеринке