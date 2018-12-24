Синоптики предупредили о невероятных морозах, которые могут прийти после Нового года

До начала января больших холодов в Латвии не прогнозируется, но позднее в январе и феврале возможен мороз, который будет сильнее, чем в прошлые годы, сообщает агентство ЛЕТА.
В стратосфере над Сибирью началось прогнозируемое резкое похолодание - на высоте 25 километров наблюдается падение температуры воздуха на 50 градусов. Внезапное похолодание в стратосфере над Арктикой не редкость, но этот эпизод, скорее всего, станет одним из самых сильных в истории метеонаблюдений.
Примерно с двухнедельным запозданием изменения в стратосфере обычно влияют и на погоду в тропосфере - самом низком слое атмосфере.
Нередко меняется циркуляция воздуха, и холодные воздушные массы из Арктики приходят на юг, принося большой мороз на плотно застроенные территории в средних широтах в Азии, Северной Америке и Европе.
Пока что невозможно точно прогнозировать, ожидаются ли и в этот раз большие волны холода, также неизвестно, какие регионы они могут затронуть.
Прошлое стремительное похолодание в стратосфере наблюдалось в феврале этого года, под влиянием него почти во всей Европе в феврале и марте было очень холодно, Латвию коснулся мороз до -27 градусов.
Так как в этот раз упомянутое природное явление проходит дольше, а потенциальные волны холода ожидаются посреди зимы, мороз может быть сильнее, чем в феврале и марте этого года, когда ночи были короче.