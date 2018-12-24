Синоптики предупредили о невероятных морозах, которые могут прийти после Нового года

В стратосфере над Сибирью началось прогнозируемое резкое похолодание - на высоте 25 километров наблюдается падение температуры воздуха на 50 градусов. Внезапное похолодание в стратосфере над Арктикой не редкость, но этот эпизод, скорее всего, станет одним из самых сильных в истории метеонаблюдений.

Примерно с двухнедельным запозданием изменения в стратосфере обычно влияют и на погоду в тропосфере - самом низком слое атмосфере.

Нередко меняется циркуляция воздуха, и холодные воздушные массы из Арктики приходят на юг, принося большой мороз на плотно застроенные территории в средних широтах в Азии, Северной Америке и Европе.

Пока что невозможно точно прогнозировать, ожидаются ли и в этот раз большие волны холода, также неизвестно, какие регионы они могут затронуть.

Прошлое стремительное похолодание в стратосфере наблюдалось в феврале этого года, под влиянием него почти во всей Европе в феврале и марте было очень холодно, Латвию коснулся мороз до -27 градусов.