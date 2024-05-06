Гороскоп на неделю с 6 по 12 мая: сила и энергетика Венеры и Меркурия - это шанс!

Скорпион

Скорпионам Венера и Меркурий помогут обрести свежий взгляд на жизнь, понять свои цели и желания, стать лучше и сильнее ментально и физически. Чего точно нельзя делать с 6 по 12 мая, так это пасовать перед трудностями. Нужно помнить, что судьба - не дело случая, а результат выбора. Если быть сильными и стараться решать проблемы, а не откладывать их в дальний ящик, то все будет хорошо.

Стрелец

Стрельцы - это люди, которые не всегда хорошо понимают простую истину о том, что поражения и неудачи порой учат нас стоять на ногах и держать удар судьбы. В период с 6 по 12 мая представители данного знака смогут понять это как нельзя лучше. Они осознают, настолько полезными были недавние проблемы. Это сделает их мудрее, умнее, счастливее и лучше с любой точки зрения.

Козерог

Козерогам сейчас важнее всего научиться прощать людей. Если кто-то в недавнем прошлом сделал вам что-то плохое, важно постараться понять человека и его мотивы. Крайне опасно сжигать мосты, поскольку в обозримом будущем Козерогам может понадобиться помощь тех людей, с которыми они сейчас разорвут все связи. С 6 по 12 мая один в поле не воин.

Водолей

Водолеям стоит запастись терпением, ведь не все будет получаться с первого раза. Не исключено, что усидчивость, терпение и сила воли помогут сделать так, что к концу недели на одну исполненную мечту станет больше. Важно помнить о хорошем настрое, ведь в дурном настроении шансы на успех составляют максимум 50 на 50, а в хорошем расположении духа они будут стремиться к 100%.

Рыбы

Рыбам необходимо заняться оптимизацией рабочего пространства, наведением порядка дома. Лень и прокрастинация - два самых ужасных врага для представителей данного знака. Традиционно считается, что Рыбы - творческие личности, но в период с 6 по 12 мая больше пользы им принесет изучение языков, чтение книг и в целом общение с людьми. Также можно попробовать обрести новые навыки, поискать новую работу.

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