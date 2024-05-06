Гороскоп на неделю с 6 по 12 мая: сила и энергетика Венеры и Меркурия - это шанс!

Что касается планет, то они будут в спокойном состоянии. Силы и энергетика Венеры и Меркурия превалируют над силами других планет, и они сейчас очень созидательны, отмечают астрологи DailyHoro. А это - много сил и чуткий разум, достаточно мотивации и повышенная интеллектуальная продуктивность. Неплохое время для того, чтобы заняться своим здоровьем.
Овен
Овнам совершить серьезный прорыв в любви или финансовой сфере за кратчайшее время будет гораздо проще обычного. От этих людей потребуется развитие интеллектуального характера - важно учиться на чужих ошибках и повышать свое мастерство в любимом деле. Сейчас крайне благоприятное время для любых покупок, работы, занятий спортом и романтики, за что стоит сказать спасибо Венере.
Телец
Если Тельцы сейчас уже находятся в отношениях, то им стоит пустить все свои силы на укрепление любви - можно вместе отправиться в отпуск или заняться чем-то важным. Разум Тельцов будет открыт, поэтому вряд ли его затуманят опасные мысли. Порождаемые созидательным влиянием планет тенденции будут крайне интересными. Тельцы, скорее всего, смогут понять, кто в их окружении враг, а кто - истинный друг.
Близнецы
С 6 по 12 мая Близнецы смогут преуспеть в привлечении удачи. Это время пробудит в них желание двигаться вперед, несмотря на возможные недавние неудачи. Это будет волшебная и энергетически мощная неделя, поэтому многим представителям данного знака покажется, что они в полной гармонии с окружающим миром. Это может стать естественным состоянием на долгие дни и недели. Никому не удастся помешать Близнецам достичь своих целей.
Рак
Ракам необходимо помнить о данных ранее другим людям обещаниях. Представителям данного знака не стоит жертвовать своим временем ради тех, кто этого не заслуживает. Лучше сфокусироваться на своих делах. Не исключено, что Ракам понадобится поддержка со стороны близких. Сейчас смело можно решать проблемы вместе с самыми дороги сердцу людьми. Есть шанс, что неурядицы помогут найти вторую половинку.
Лев
Львы не боятся трудностей, но сейчас их выдержка станет еще крепче. Это прекрасная неделя для работы, поисков нового места, а также любви, флирта. Львам нельзя давать волю своей гордости и чрезмерным амбициям. Если надоела работа, можно сменить обстановку, но вот жизненные цели менять не стоит. Планеты постараются сделать жизнь Львов спокойнее. Это хорошее время для борьбы с ревностью и завистью.
Дева
Девам астрологи рекомендуют быть осторожнее, думая над каждым своим словом. Если сейчас проявить легкомыслие, то могут начаться проблемы в личной жизни и на работе. Спокойствие и рассудительность - спутники удачи и успеха для Дев. Переживания разрушат планы и лишат уверенности. Если нет каких-то остро стоящих задач, можно попробовать помочь своим близким с решением их проблем.
Весы
Весам важно идти по созидательному пути. Венера даст сил на решение как своих, так и чужих проблем. Эгоистами становиться нет смысла, потому что это абсолютная форма самолюбия, которому сейчас места в жизни Весов нет. На этой неделе мысли этих людей начнут приходить в порядок, а их тело начнет становиться более крепким. Астрологи рекомендуют всем Весам заняться преображением себя и своего дома.
Скорпион
Скорпионам Венера и Меркурий помогут обрести свежий взгляд на жизнь, понять свои цели и желания, стать лучше и сильнее ментально и физически. Чего точно нельзя делать с 6 по 12 мая, так это пасовать перед трудностями. Нужно помнить, что судьба - не дело случая, а результат выбора. Если быть сильными и стараться решать проблемы, а не откладывать их в дальний ящик, то все будет хорошо.
Стрелец
Стрельцы - это люди, которые не всегда хорошо понимают простую истину о том, что поражения и неудачи порой учат нас стоять на ногах и держать удар судьбы. В период с 6 по 12 мая представители данного знака смогут понять это как нельзя лучше. Они осознают, настолько полезными были недавние проблемы. Это сделает их мудрее, умнее, счастливее и лучше с любой точки зрения.
Козерог
Козерогам сейчас важнее всего научиться прощать людей. Если кто-то в недавнем прошлом сделал вам что-то плохое, важно постараться понять человека и его мотивы. Крайне опасно сжигать мосты, поскольку в обозримом будущем Козерогам может понадобиться помощь тех людей, с которыми они сейчас разорвут все связи. С 6 по 12 мая один в поле не воин.
Водолей
Водолеям стоит запастись терпением, ведь не все будет получаться с первого раза. Не исключено, что усидчивость, терпение и сила воли помогут сделать так, что к концу недели на одну исполненную мечту станет больше. Важно помнить о хорошем настрое, ведь в дурном настроении шансы на успех составляют максимум 50 на 50, а в хорошем расположении духа они будут стремиться к 100%.
Рыбы
Рыбам необходимо заняться оптимизацией рабочего пространства, наведением порядка дома. Лень и прокрастинация - два самых ужасных врага для представителей данного знака. Традиционно считается, что Рыбы - творческие личности, но в период с 6 по 12 мая больше пользы им принесет изучение языков, чтение книг и в целом общение с людьми. Также можно попробовать обрести новые навыки, поискать новую работу.
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