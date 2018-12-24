Пн, 24.12.2018
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Видео: в Эстонии водитель BMW решил прокатиться по тонкому льду и провалился

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Вчера в Вильянди, Эстония, водитель внедорожника BMW X5 решил проверить, выдержит ли лед на реке автомобиль или нет. К сожалению, для двухтонного автомобиля лед оказался слишком тонким и машина провалилась.

На опубликованном в группе Facebook "Männiku jäärada" видео запечатлено, как трактор вытаскивает внедорожник из реки. Владелец внедорожника подтвердил Postimees, что подобный неудачный опыт тестирования льда действительно произошел.

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