Майли Сайрус тайно вышла замуж

О свадьбе СМИ узнали только от популярного американского серфера Конрада Джека Карра, который опубликовал у себя в Instagram несколько фотографий и видео с мероприятия.

Сайрус и Хемсворт познакомились на съемочной площадке фильма "Последняя песня" в 2009 году. О своих отношениях они публично сообщили годом позже, в свою очередь в 2013 году пара обручилась.