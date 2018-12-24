Пн, 24.12.2018
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Майли Сайрус тайно вышла замуж

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Майли Сайрус

ФОТО: Twitter/Scanpix

В конце недели перед Рождеством заветное "да" друг другу сказали американская певица Майли Сайрус и актер Лиам Хемсворт, сообщает портал "Elle".

О свадьбе СМИ узнали только от популярного американского серфера Конрада Джека Карра, который опубликовал у себя в Instagram несколько фотографий и видео с мероприятия.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MR & MRS Congratulations!! ♥️💍! #mileycyrus #liamhemsworth #miam

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Сайрус и Хемсворт познакомились на съемочной площадке фильма "Последняя песня" в 2009 году. О своих отношениях они публично сообщили годом позже, в свою очередь в 2013 году пара обручилась.

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