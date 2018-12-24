Майли Сайрус тайно вышла замуж
24 декабря 2018, 19:07
В конце недели перед Рождеством заветное "да" друг другу сказали американская певица Майли Сайрус и актер Лиам Хемсворт, сообщает портал "Elle".
О свадьбе СМИ узнали только от популярного американского серфера Конрада Джека Карра, который опубликовал у себя в Instagram несколько фотографий и видео с мероприятия.
Сайрус и Хемсворт познакомились на съемочной площадке фильма "Последняя песня" в 2009 году. О своих отношениях они публично сообщили годом позже, в свою очередь в 2013 году пара обручилась.