Католический мир встречает Рождество

Празднование Рождества Христова 25 декабря было принято на Эфесском (Третьем Вселенском) церковном соборе в 431 году, поэтому традиции католического Рождества насчитывают много тысяч лет.

Легенда гласит, что первая появившаяся звезда в ночь на 25 декабря символизирует рождение Христа.

Согласно поверьям, маленький Христос появился на свет в пещере, где от непогоды пастухи укрывали скот. О том, что в мир пришел Спаситель, ангелы возвестили пастухам, которые отправились в пещеру и поклонились новорожденному. А волхвы, направляемые светом яркой звезды, принесли Сыну Божьему свои дары - ладан, золото и смирну. По традиции, именно эта историческая сцена символизирует католическое Рождество. Ее представляют в храмах и церквях из деревянных, металлических или керамических фигур.

Главным символом католического Рождества является адвент-венок из еловых ветвей, который размещают на входных дверях или на обеденном столе.

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Рождественский пост закончился вечером 24 декабря с появлением на небе первой звезды. Считается, что именно она известила мир о рождении Иисуса Христа. Празднование продолжается в течение восьми дней (октавы). В эти дни католики почитают святых.

Рождество у католиков – это спокойный семейный праздник, который встречают в узком кругу.

Верующие всегда оставляют за праздничным столом одно свободное место – это означает готовность принять любого одинокого странника, которым был когда-то сам Христос.

Рождественский ужин состоит традиционно только из постных блюд: овощные салаты, яблоки, мед, орехи, изюм, разные овощи, сельдерей – все это символы здоровья, удачи и достатка. Обязательно на столе присутствует и рыба.

А вы знаете, что нельзя делать в этот день?