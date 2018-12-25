Католический мир встречает Рождество

25 декабря отмечается один из самых главных праздников у католиков - Рождество. Этот день является одним из наиболее почитаемых в году в более чем 145-ти странах мира.
Празднование Рождества Христова 25 декабря было принято на Эфесском (Третьем Вселенском) церковном соборе в 431 году, поэтому традиции католического Рождества насчитывают много тысяч лет.
Легенда гласит, что первая появившаяся звезда в ночь на 25 декабря символизирует рождение Христа.
Согласно поверьям, маленький Христос появился на свет в пещере, где от непогоды пастухи укрывали скот. О том, что в мир пришел Спаситель, ангелы возвестили пастухам, которые отправились в пещеру и поклонились новорожденному. А волхвы, направляемые светом яркой звезды, принесли Сыну Божьему свои дары - ладан, золото и смирну. По традиции, именно эта историческая сцена символизирует католическое Рождество. Ее представляют в храмах и церквях из деревянных, металлических или керамических фигур.
Главным символом католического Рождества является адвент-венок из еловых ветвей, который размещают на входных дверях или на обеденном столе.
Рождественский пост закончился вечером 24 декабря с появлением на небе первой звезды. Считается, что именно она известила мир о рождении Иисуса Христа. Празднование продолжается в течение восьми дней (октавы). В эти дни католики почитают святых.
Рождество у католиков – это спокойный семейный праздник, который встречают в узком кругу.
Верующие всегда оставляют за праздничным столом одно свободное место – это означает готовность принять любого одинокого странника, которым был когда-то сам Христос.
Рождественский ужин состоит традиционно только из постных блюд: овощные салаты, яблоки, мед, орехи, изюм, разные овощи, сельдерей – все это символы здоровья, удачи и достатка. Обязательно на столе присутствует и рыба.
А вы знаете, что нельзя делать в этот день?
- нельзя надевать старую и черную одежду - иначе в новом году постигнет несчастье и бедность;
- нельзя экономить на празднике: многие верят, что чем пышнее справишь Рождество, тем больше денег будет в кошельке в следующем году;
- есть запрет на работу, включая уборку и вынос мусора - считается, что с последним из дома "выносится" удача и благополучие;
- нельзя ругаться, особенно с членами своей семьи - иначе весь следующий год пройдет в склоках;
- нельзя шить, ведь можно "зашить" глаза или слух, то есть можно навлечь на себя слепоту или глухоту;
- нельзя гадать: для гаданий есть специальное время – с 12-го дня Святок и до Крещения;
- отказывать в милостыне бедным и нуждающимся, ведь Рождество – время благотворительности, все добро, свершенное в этот день вернется сторицей - как, впрочем, и плохое;
- охотиться и особенно в лесу: в старину верили, что такой охотник замерзнет насмерть или станет жертвой того, на кого охотится.