Фото с новой оптической иллюзией, которая вводит в заблуждение
25 декабря 2018, 20:04
Фотография с подвохом снова стала предметом споров в сети.
Пользователи упорно разглядывали снимок, пытаясь увидеть то, что должно быть там на самом деле — забор, стена или...?
На фотографии сквозь оконную раму можно увидеть сероватый пейзаж: дорога, голые деревья, многоэтажка и небольшой пруд.
Автор снимка не стал вводить в заблуждение пользователей и сразу написал, что водоема на фото нет. Из-за пятен на заборе, границы которых почти точно совпадают с границей дома на заднем плане, кажется, будто многоэтажка отражается в воде.