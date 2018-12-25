Ср, 26.12.2018
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Фото с новой оптической иллюзией, которая вводит в заблуждение

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Иллюстративное фото

ФОТО: Reuters/ScanPix

Фотография с подвохом снова стала предметом споров в сети. 

Пользователи упорно разглядывали снимок, пытаясь увидеть то, что должно быть там на самом деле — забор, стена или...?  

На фотографии сквозь оконную раму можно увидеть сероватый пейзаж: дорога, голые деревья, многоэтажка и небольшой пруд. 

Автор снимка не стал вводить в заблуждение пользователей и сразу написал, что  водоема на фото нет.  Из-за пятен на заборе, границы которых почти точно совпадают с границей дома на заднем плане, кажется, будто многоэтажка отражается в воде.  

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