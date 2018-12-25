Фото с новой оптической иллюзией, которая вводит в заблуждение

Пользователи упорно разглядывали снимок, пытаясь увидеть то, что должно быть там на самом деле — забор, стена или...?

Автор снимка не стал вводить в заблуждение пользователей и сразу написал, что водоема на фото нет. Из-за пятен на заборе, границы которых почти точно совпадают с границей дома на заднем плане, кажется, будто многоэтажка отражается в воде.