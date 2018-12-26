Ср, 26.12.2018
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ПБ не констатировала противоправного влияния на избирателей на выборах в Сейм

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Иллюстративное фото

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Полиция безопасности (ПБ) и в заключительной проверке не констатировала противоправного влияния на избирателей на выборах в 13-й Сейм, сообщили агентству ЛЕТА в ПБ.

Все проверки в связи с выборами в 13-й Сейм завершились, и ни в одном случае не констатировано признаков преступления. О выборах 6 октября не начато ни одного уголовного процесса.

Большинство сигналов ПБ получила по отдельным возможным недостаткам в ходе выборов, которые благодаря бдительности населения и действиям ПБ были устранены.

Всего о возможных нарушениях в ходе выборов в 13-й Сейм было получено 86 сигналов.

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