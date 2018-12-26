ПБ не констатировала противоправного влияния на избирателей на выборах в Сейм
26 декабря 2018, 10:51
Полиция безопасности (ПБ) и в заключительной проверке не констатировала противоправного влияния на избирателей на выборах в 13-й Сейм, сообщили агентству ЛЕТА в ПБ.
Все проверки в связи с выборами в 13-й Сейм завершились, и ни в одном случае не констатировано признаков преступления. О выборах 6 октября не начато ни одного уголовного процесса.
Большинство сигналов ПБ получила по отдельным возможным недостаткам в ходе выборов, которые благодаря бдительности населения и действиям ПБ были устранены.
Всего о возможных нарушениях в ходе выборов в 13-й Сейм было получено 86 сигналов.