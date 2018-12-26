Похищенную более 30 лет назад жительницу Аргентины удалось спасти
Жительница Аргентины вышла на свободу после 32 лет сексуального рабства в Боливии.
Отмечается, что женщина была похищена еще в 1987 году, когда ей было 13 лет. Она приехала в Боливию вместе со своей сестрой по приглашению 50-летнего мужчины, с которым тесно общалась ее родственница, пишет Postimees.
Спустя несколько месяцев сестра поссорилась со знакомым и покинула Боливию. Уже в Аргентине она призналась, что мужчина заставлял их работать в публичном доме, которым владела его семья.
Правоохранительные органы начали расследование лишь в 2014 году. Женщину, которой сейчас уже 45 лет, нашли в гараже в городе Бермехо. На тот момент она воспитывала девятилетнего сына. Сейчас аргентинка живет со своей семьей на родине.
По данным Международной организации труда, на сегодняшний день в мире насчитывается около 40 миллионов жертв различных форм рабства. Из этого числа 4,8 миллиона человек — жертвы сексуальной эксплуатации.