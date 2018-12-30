Темный лес и тени предков: полчаса от центра Риги

Вс, 30.12.2018
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Приключение

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Рождественский стол в зажиточном крестьянском доме

ФОТО: Татьяна Одыня, TVNET

Немножко храбрости, термос и резиновые сапоги - вот все, что нужно в маленьком новогоднем приключении. С наступлением темноты в рождественские и новогодние праздники в Латвийском этнографическом музее на озере Югла - "Игры света".

Рождественско-новогодняя акция официально называется "Игры света в музейных подворьях". Вечерами огромная музейная территория погружается во тьму, и прогулка по курземским и видземским  дворам - целое приключение.

Игры света в музейных подворьях

ФОТО: Татьяна Одыня, TVNET

Скажем правду: света на музейных просторах нынче явно маловато. Так что запаситесь храбростью. И те, кто отправится в музей под впечатлением красивых сияющих фотографий, возможно, будут разочарованы.
 

ФОТО: Татьяна Одыня, TVNET

Но не судите строго: обмана тут никакого нет, фотографии на сайте музея - никакой не фотошоп, просто они прошлогодние, тогда денег было больше - и световые картинки, соответственно, делали побогаче.

 

Этнографический музей, новогодние игры света

ФОТО: Татьяна Одыня, TVNET

Нынче же все даже интереснее: светящихся окошек и мистической подсветки хватает, чтобы проложить тропинки сквозь тьму. При этом вы совершенно выпадаете из городской реальности: из нашего времени, предновогодней суеты и ритмов жизни города.
 

Видземский двор

ФОТО: Татьяна Одыня, TVNET



Почти все хутора с подсветкой расположены вдоль освещенной главной аллеи. Самые храбрые могут с аллеи свернуть, прогуляться к рыбацким домам у озера. Всего в "Играх света" в этом году задействовано около десяти объектов.
 

В окнах курземского двора видны традиционные украшения дома - пузури.

ФОТО: Татьяна Одыня, TVNET

А что там, в светящихся окнах домов?  Из любопытства, разумеется, мы тоже туда сквозь стекло заглядываем. Накрыты в праздник Рождества столы - где-то скромнее, где обильней, щедрей и богаче. 

На столе - скромное праздничное угощение

ФОТО: Татьяна Одыня, TVNET

Поскромнее - это в топящейся "по черному" избе миска серого гороха на столе, рыба до четвертушка самогонки.

В богатом Видземском доме стол к Рождеству накрыт покруче: к гороху тут свиная голова и прочие мясные угощения. До лета эти домики закрыты, внутрь не попасть.

"Солнышко" - украшение крестьянского дома

ФОТО: Татьяна Одыня, TVNET

Зато в жилом доме большого курземского хутора мы побывали - в горнице натоплено, тепло, и... даже елка нарядная стоит. Неужто в крестьянских домах середины XIX века украшали елку к Рождеству?..
 

Елка в курземском доме

ФОТО: Татьяна Одыня, TVNET

Запросто могло такое быть, утверждает хозяйка-смотрительница. Говорит, почему бы и нет, ведь хозяин зажиточный, богатый. Сначала елки в праздник ставили только в усадьбах и церквях, ну а потом в народ пошла такая мода. А вот украшения были простейшие: никаких стеклянных шаров.
 

Украшения на елку

ФОТО: Татьяна Одыня, TVNET

Соберетесь в "ночной" музей, имейте в виду:  в открытые зимой ретро-жилища попасть можно до 17.00, а включают подсветку проекта "Игры света"  в 16.00. И по такому поводу музей, в обычные дни зимой работающий только до 17.00, в праздники открыт аж до 20.00. 

И так - вплоть до 13 января. Но 31 декабря и 1 января - выходные дни.

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