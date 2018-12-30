Темный лес и тени предков: полчаса от центра Риги

Рождественско-новогодняя акция официально называется "Игры света в музейных подворьях". Вечерами огромная музейная территория погружается во тьму, и прогулка по курземским и видземским дворам - целое приключение.

Игры света в музейных подворьях ФОТО: Татьяна Одыня, TVNET

Скажем правду: света на музейных просторах нынче явно маловато. Так что запаситесь храбростью. И те, кто отправится в музей под впечатлением красивых сияющих фотографий, возможно, будут разочарованы.



ФОТО: Татьяна Одыня, TVNET

Но не судите строго: обмана тут никакого нет, фотографии на сайте музея - никакой не фотошоп, просто они прошлогодние, тогда денег было больше - и световые картинки, соответственно, делали побогаче.





Этнографический музей, новогодние игры света ФОТО: Татьяна Одыня, TVNET

Нынче же все даже интереснее: светящихся окошек и мистической подсветки хватает, чтобы проложить тропинки сквозь тьму. При этом вы совершенно выпадаете из городской реальности: из нашего времени, предновогодней суеты и ритмов жизни города.



Видземский двор ФОТО: Татьяна Одыня, TVNET





Почти все хутора с подсветкой расположены вдоль освещенной главной аллеи. Самые храбрые могут с аллеи свернуть, прогуляться к рыбацким домам у озера. Всего в "Играх света" в этом году задействовано около десяти объектов.



В окнах курземского двора видны традиционные украшения дома - пузури. ФОТО: Татьяна Одыня, TVNET

А что там, в светящихся окнах домов? Из любопытства, разумеется, мы тоже туда сквозь стекло заглядываем. Накрыты в праздник Рождества столы - где-то скромнее, где обильней, щедрей и богаче.

На столе - скромное праздничное угощение ФОТО: Татьяна Одыня, TVNET

Поскромнее - это в топящейся "по черному" избе миска серого гороха на столе, рыба до четвертушка самогонки.

В богатом Видземском доме стол к Рождеству накрыт покруче: к гороху тут свиная голова и прочие мясные угощения. До лета эти домики закрыты, внутрь не попасть.

"Солнышко" - украшение крестьянского дома ФОТО: Татьяна Одыня, TVNET

Зато в жилом доме большого курземского хутора мы побывали - в горнице натоплено, тепло, и... даже елка нарядная стоит. Неужто в крестьянских домах середины XIX века украшали елку к Рождеству?..



Елка в курземском доме ФОТО: Татьяна Одыня, TVNET

Запросто могло такое быть, утверждает хозяйка-смотрительница. Говорит, почему бы и нет, ведь хозяин зажиточный, богатый. Сначала елки в праздник ставили только в усадьбах и церквях, ну а потом в народ пошла такая мода. А вот украшения были простейшие: никаких стеклянных шаров.



Украшения на елку ФОТО: Татьяна Одыня, TVNET

Соберетесь в "ночной" музей, имейте в виду: в открытые зимой ретро-жилища попасть можно до 17.00, а включают подсветку проекта "Игры света" в 16.00. И по такому поводу музей, в обычные дни зимой работающий только до 17.00, в праздники открыт аж до 20.00.