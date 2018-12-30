Темный лес и тени предков: полчаса от центра Риги
Немножко храбрости, термос и резиновые сапоги - вот все, что нужно в маленьком новогоднем приключении. С наступлением темноты в рождественские и новогодние праздники в Латвийском этнографическом музее на озере Югла - "Игры света".
Рождественско-новогодняя акция официально называется "Игры света в музейных подворьях". Вечерами огромная музейная территория погружается во тьму, и прогулка по курземским и видземским дворам - целое приключение.
Скажем правду: света на музейных просторах нынче явно маловато. Так что запаситесь храбростью. И те, кто отправится в музей под впечатлением красивых сияющих фотографий, возможно, будут разочарованы.
Но не судите строго: обмана тут никакого нет, фотографии на сайте музея - никакой не фотошоп, просто они прошлогодние, тогда денег было больше - и световые картинки, соответственно, делали побогаче.
Нынче же все даже интереснее: светящихся окошек и мистической подсветки хватает, чтобы проложить тропинки сквозь тьму. При этом вы совершенно выпадаете из городской реальности: из нашего времени, предновогодней суеты и ритмов жизни города.
Почти все хутора с подсветкой расположены вдоль освещенной главной аллеи. Самые храбрые могут с аллеи свернуть, прогуляться к рыбацким домам у озера. Всего в "Играх света" в этом году задействовано около десяти объектов.
А что там, в светящихся окнах домов? Из любопытства, разумеется, мы тоже туда сквозь стекло заглядываем. Накрыты в праздник Рождества столы - где-то скромнее, где обильней, щедрей и богаче.
Поскромнее - это в топящейся "по черному" избе миска серого гороха на столе, рыба до четвертушка самогонки.
В богатом Видземском доме стол к Рождеству накрыт покруче: к гороху тут свиная голова и прочие мясные угощения. До лета эти домики закрыты, внутрь не попасть.
Зато в жилом доме большого курземского хутора мы побывали - в горнице натоплено, тепло, и... даже елка нарядная стоит. Неужто в крестьянских домах середины XIX века украшали елку к Рождеству?..
Запросто могло такое быть, утверждает хозяйка-смотрительница. Говорит, почему бы и нет, ведь хозяин зажиточный, богатый. Сначала елки в праздник ставили только в усадьбах и церквях, ну а потом в народ пошла такая мода. А вот украшения были простейшие: никаких стеклянных шаров.
Соберетесь в "ночной" музей, имейте в виду: в открытые зимой ретро-жилища попасть можно до 17.00, а включают подсветку проекта "Игры света" в 16.00. И по такому поводу музей, в обычные дни зимой работающий только до 17.00, в праздники открыт аж до 20.00.
И так - вплоть до 13 января. Но 31 декабря и 1 января - выходные дни.