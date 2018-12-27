В Сети появились редкие кадры последнего фильма Михаила Задорного

Примечательно, что последняя сцена была отснята самой первой - еще в 2016 году. После этого из-за ухудшения самочувствия артист уже не мог выступать, однако продолжал консультировать съемочную группу.

ФОТОГАЛЕРЕЯ: Российский сатирик Михаил Задорнов

После смерти Задорнова съемки пришлось остановить. Режиссером комедии выступил Дмитрий Панченко. В фильме снимались: Михаил Башкатов, Эммануил Виторган, Юрий Гальцев, Марина Орлова, Валерий Пономаренко, Александр Пономаренко, Николай Бандурин, Елена Синилова, Игорь Письменный и другие. Сыграла в фильме и дочь Михаила Задорнова Елена. Ей досталась роль военного советника.

По фантасмагорическому сюжету картины, в крошечной стране Аннунакии трон занимает молодой правитель-король Макбук 102-й. По завещанию, составленному его отцом,

Макбуку положено взять в гарем юбилейную русскую жену. И вот счастье - звезды сошлись как надо, ведь именно в это время в стране предстоят гастроли русского народного ансамбля!

Однако пока король ищет суженую, президент государства под названием "Самая Шибкодемократическая Автономия" (сокращенно - С.Ш.А.) решает превратить Аннунакию в демократическую страну любым способом.

Напомним, Михаил Задорнов скончался от рака 10 ноября 2017 года. Артист так и не успел закончить съемки своего последнего фильма "Однажды в Америке, или Чисто русская сказка".

В день смерти сатирика его молодая муза Марина Орлова, по совместительству - продюсер картины, пообещала закончить съемки.