Башаров взялся за старое и сломал новой жене нос
Известный актер Марат Башаров жестоко избил свою новую жену Елизавету Шевыркову, сломав ей нос, сообщают СМИ. По словам родных Елизаветы, это уже не первый случай насилия со стороны Башарова, однако год назад она предпочла не афишировать эпизод с нанесением ей травмы руки в надежде сохранить брак. Об этом пишет Gazeta.ru.
Известный актер и телеведущий Марат Башаров жестоко избил свою новую супругу Елизавету Шевыркову. Ее брат Федор подтвердил информацию, сообщив, что обратилась медучреждение.
«Это произошло сегодня. Она находится в больнице», — приводит слова брата Елизаветы StarHit.
Жена Башарова провела со своей матерью в травмпункте всю ночь, передает РЕН ТВ. У нее оказался сломан нос, и врачи оказали ей первую помощь.
Долгое время Марат Башаров не попадал в центр снимания из-за своего буйного нрава, и многие уже подумали, что случай рукоприкладства актера, произошедший с его предыдущей женой Екатериной Архаровой в 2014 году, стал последним.
Однако, как сообщил брат Елизаветы Шевырковой, Башаров не в первый раз наносит травмы своей жене, но семья предпочла не афишировать предыдущий случай.
Первый инцидент случился еще в 2017 году, когда Шевыркова обратилась в травмпункт с травмой руки. Правда, в то время сын четы Башаровых был еще совсем маленьким, и родные предпочли не распространяться о случившемся. Год назад жена Башарова очень тепло отзывалась о своей семейной жизни и нежно рассказывала про сына Марселя.
«Внешне он все же больше Марат. Когда родился, вообще был копией, — рассказывала Елизавета изданию StaHit. — Сравнивая их детские фотографии, можно заметить удивительное сходство. Даже форма ушей одинаковая. Но характер у Марселя свой. Уже сейчас добивается того, чего хочет».
В этот раз Шевыркова не стала утаивать инцидент и пожаловалась на побои со стороны своего мужа, сообщает телеканал «Москва 24».
Первый случай насилия Башарова в семье произошел в 2014 году. Тогда актер нанес своей супруге Екатерине травмы головы, а также сломал нос. Несмотря на то, что Башаров избежал уголовного преследования, многие коллеги и известные личности осудили поведение Марата. Так, в передаче «Сегодня вечером» заслуженный тренер России Татьяна Тарасова осудила Башарова и высказала ему претензии лично.
«Тебе слова, Марат, сейчас никто не давал, — сказала Татьяна Анатольевна. — Либо ты извинишься сейчас тактично, либо я отсюда ухожу. Тебе вообще не за столами сейчас сидеть и кубки показывать. Тебе в другом месте надо…»
Башаров поначалу растерялся, так как не ожидал откровенной отповеди, однако быстро сориентировался. Актер заявил, что «все люди ссорятся», а Тарасова «не знает, что было на самом деле, и кто кого бил». После этого Башаров принес извинения Екатерине и пожалел, что «не оправдал надежд». Однако, судя по выражению лица Тарасовой, она не была удовлетворена словами Башарова.
Екатерина Архарова в тот момент решила не подавать в суд на артиста, пожалев его.
«Ему грозил срок до пяти лет лишения свободы, — рассказывала Архарова. — Все справки и доказательства до сих пор находятся у моего адвоката. Но я сжалилась, в первую очередь из-за маленькой Амели (дочь актера от Елизаветы Круцко. — прим. «Газеты.Ru»), она часто гостила у нас. Девочке тогда было всего десять лет, и я не хотела лишать ее отца».
Однако Архаровой пришлось пожалеть о своем решении. В ноябре прошлого года Башаров отверг все обвинения и заявил, что не избивал свою супругу.
«Говорили, что я избил ее жестоко, но такого не было, — сказал актер в передаче Первого канала. — Это было ужасно. К тому же, после скандала от меня отвернулись многие друзья. Например, Татьяна Тарасова. Она перестала со мной общаться, да и сейчас не выходит на контакт. Татьяна Анатольевна, я вас очень люблю. Не верьте слухам, верьте своему сердцу».
Его новая супруга Елизавета поддержала Башарова и посетовала, что вокруг их четы до сих пор ходят неприятные слухи.
«Мы приехали, а в сети уже появились новости, будто на островах мы сильно поссорились, что Марат меня избил. Обидно читать подобное, особенно при условии, что на это и намека нет», — отметила Елизавета.
Как выясняется, на той передаче пара сказала не всю правду, и нынешний инцидент опровергает многие их слова.
Узнав о том, что ее бывший муж начал отрицать обвинения о насилии, Архарова выразила свое глубокое возмущение тем, что он заговорил об этом «только по истечении срока давности.