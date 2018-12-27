Башаров взялся за старое и сломал новой жене нос

Известный актер и телеведущий Марат Башаров жестоко избил свою новую супругу Елизавету Шевыркову. Ее брат Федор подтвердил информацию, сообщив, что обратилась медучреждение.

«Это произошло сегодня. Она находится в больнице», — приводит слова брата Елизаветы StarHit.

Жена Башарова провела со своей матерью в травмпункте всю ночь, передает РЕН ТВ. У нее оказался сломан нос, и врачи оказали ей первую помощь.

Долгое время Марат Башаров не попадал в центр снимания из-за своего буйного нрава, и многие уже подумали, что случай рукоприкладства актера, произошедший с его предыдущей женой Екатериной Архаровой в 2014 году, стал последним.

Однако, как сообщил брат Елизаветы Шевырковой, Башаров не в первый раз наносит травмы своей жене, но семья предпочла не афишировать предыдущий случай.

Первый инцидент случился еще в 2017 году, когда Шевыркова обратилась в травмпункт с травмой руки. Правда, в то время сын четы Башаровых был еще совсем маленьким, и родные предпочли не распространяться о случившемся. Год назад жена Башарова очень тепло отзывалась о своей семейной жизни и нежно рассказывала про сына Марселя.

«Внешне он все же больше Марат. Когда родился, вообще был копией, — рассказывала Елизавета изданию StaHit. — Сравнивая их детские фотографии, можно заметить удивительное сходство. Даже форма ушей одинаковая. Но характер у Марселя свой. Уже сейчас добивается того, чего хочет».

В этот раз Шевыркова не стала утаивать инцидент и пожаловалась на побои со стороны своего мужа, сообщает телеканал «Москва 24».

Первый случай насилия Башарова в семье произошел в 2014 году. Тогда актер нанес своей супруге Екатерине травмы головы, а также сломал нос. Несмотря на то, что Башаров избежал уголовного преследования, многие коллеги и известные личности осудили поведение Марата. Так, в передаче «Сегодня вечером» заслуженный тренер России Татьяна Тарасова осудила Башарова и высказала ему претензии лично.

«Тебе слова, Марат, сейчас никто не давал, — сказала Татьяна Анатольевна. — Либо ты извинишься сейчас тактично, либо я отсюда ухожу. Тебе вообще не за столами сейчас сидеть и кубки показывать. Тебе в другом месте надо…»

Башаров поначалу растерялся, так как не ожидал откровенной отповеди, однако быстро сориентировался. Актер заявил, что «все люди ссорятся», а Тарасова «не знает, что было на самом деле, и кто кого бил». После этого Башаров принес извинения Екатерине и пожалел, что «не оправдал надежд». Однако, судя по выражению лица Тарасовой, она не была удовлетворена словами Башарова.

Екатерина Архарова в тот момент решила не подавать в суд на артиста, пожалев его.

«Ему грозил срок до пяти лет лишения свободы, — рассказывала Архарова. — Все справки и доказательства до сих пор находятся у моего адвоката. Но я сжалилась, в первую очередь из-за маленькой Амели (дочь актера от Елизаветы Круцко. — прим. «Газеты.Ru»), она часто гостила у нас. Девочке тогда было всего десять лет, и я не хотела лишать ее отца».

Однако Архаровой пришлось пожалеть о своем решении. В ноябре прошлого года Башаров отверг все обвинения и заявил, что не избивал свою супругу.

«Говорили, что я избил ее жестоко, но такого не было, — сказал актер в передаче Первого канала. — Это было ужасно. К тому же, после скандала от меня отвернулись многие друзья. Например, Татьяна Тарасова. Она перестала со мной общаться, да и сейчас не выходит на контакт. Татьяна Анатольевна, я вас очень люблю. Не верьте слухам, верьте своему сердцу».

Его новая супруга Елизавета поддержала Башарова и посетовала, что вокруг их четы до сих пор ходят неприятные слухи.

«Мы приехали, а в сети уже появились новости, будто на островах мы сильно поссорились, что Марат меня избил. Обидно читать подобное, особенно при условии, что на это и намека нет», — отметила Елизавета.

Как выясняется, на той передаче пара сказала не всю правду, и нынешний инцидент опровергает многие их слова.