Дочь рассказала о состоянии больного раком Валентина Юдашкина

На своей страничке в Instagram Галина Юдашкина опубликовала фотографию, на которой запечатлена с младшим сыном Аркадием. "Ну что, похожи?" – обратилась к подписчикам с вопросом Галина. Многие из них умилились и рассыпались в комплиментах, пишет limon.ee.

Некоторые комментаторы проинтересовались состоянием ее отца Валентина Юдашкина, совсем недавно переставшего скрывать свой тяжелый диагноз.

"Уже все отлично!" – оптимистично высказалась о здоровье папы Галина Юдашкина, успокоив встревоженных фанатов. Поклонники сделали вывод, что дизайнер находится в ремиссии.

О болезни Валентина Юдашкина никто, кроме самых близких, долгое время не знал.

Тревожный звонок прозвучал в 2016 году, когда дизайнер не смог самостоятельно представить свою коллекцию на Неделе моды в Париже – его пришлось подменять Галине.

Говорили, что Валентин Юдашкин попал в больницу, что ему назначена операция, однако никаких подробностей не сообщалось.

О том, что у модельера рак, внезапно сообщил мэтр отечественной эстрады Иосиф Кобзон. На всю страну он в подробностях рассказал о своем нерадостном диагнозе и заодно поведал о болезни Юдашкина. "Он упустил распространение метастазов, – рассказал певец. –

Слава богу, доктору удалось спасти Валю. Правда, отняли почку, часть легкого, почистили желудок полностью".

По мнению Иосифа Давыдовича, если бы дизайнер обратился к медикам раньше, развития болезни и тяжелых последствий можно было бы избежать.