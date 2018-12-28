Дочь рассказала о состоянии больного раком Валентина Юдашкина

Известие о том, что именитый российский кутюрье Валентин Юдашкин болен раком, стало полной неожиданностью для его поклонников. О состоянии дизайнера рассказала его дочь Галина.
На своей страничке в Instagram Галина Юдашкина опубликовала фотографию, на которой запечатлена с младшим сыном Аркадием. "Ну что, похожи?" – обратилась к подписчикам с вопросом Галина. Многие из них умилились и рассыпались в комплиментах, пишет limon.ee.
Некоторые комментаторы проинтересовались состоянием ее отца Валентина Юдашкина, совсем недавно переставшего скрывать свой тяжелый диагноз.
"Уже все отлично!" – оптимистично высказалась о здоровье папы Галина Юдашкина, успокоив встревоженных фанатов. Поклонники сделали вывод, что дизайнер находится в ремиссии.
О болезни Валентина Юдашкина никто, кроме самых близких, долгое время не знал.
Тревожный звонок прозвучал в 2016 году, когда дизайнер не смог самостоятельно представить свою коллекцию на Неделе моды в Париже – его пришлось подменять Галине.
Говорили, что Валентин Юдашкин попал в больницу, что ему назначена операция, однако никаких подробностей не сообщалось.
О том, что у модельера рак, внезапно сообщил мэтр отечественной эстрады Иосиф Кобзон. На всю страну он в подробностях рассказал о своем нерадостном диагнозе и заодно поведал о болезни Юдашкина. "Он упустил распространение метастазов, – рассказал певец. –
Слава богу, доктору удалось спасти Валю. Правда, отняли почку, часть легкого, почистили желудок полностью".
По мнению Иосифа Давыдовича, если бы дизайнер обратился к медикам раньше, развития болезни и тяжелых последствий можно было бы избежать.
Спустя время Валентин Юдашкин подтвердил, что борется с онкологией. В ток-шоу "Прямой эфир" он признался, что попросил никого из близких не распространяться о диагнозе, о болезни не знали даже сотрудники его Модного дома.