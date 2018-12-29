Журналист Катерина Гордеева: "Я никого в Латвии обидеть не хотела"

Мы дружим, у нас много общего, но какие-то вещи мы воспринимаем совершенно по-разному, а какие-то и помним совсем по-разному! И это тоже дает объем.

Кое-где, конечно, мне приходилось "включать" журналиста. Такие моменты больше похожи на интервью. Есть и прозаические куски. Но это все, как мне кажется, работает на результат: помогает поточнее рассказать о времени и о нас в нем. И, главное, о фонде "Подари жизнь".

ФОТО: CatherinaGordeeva/ facebook

- В процессе написания книги вы узнали о Чулпан что-то новое, неожиданное? Может быть, она чем-то вас удивила?

- Она удивила меня своим ответственным отношением и тем, что она воспринимала книгу как способ сказать спасибо огромному количеству людей, которые помогали и помогают фонду все это время. И я ее все время останавливала: это же не скрижали благодарности, это – книга. В итоге, мы все время говорим о том, что если кто-то будет не слишком доволен – то это ко мне.

- Как бы вы описали свехзадачу книги? Что побудило вас за нее взяться?

- Нам было важно рассказать свою историю такой, какой мы ее запомнили, какой она с нами действительно происходила. Нам было важно рассказать ее именно сейчас, потому что уже довольно много людей пытаются перессказать то, что мы видели своими глазами на свой лад. Ну, вот, может, эта книга – для детей наших, для истории: вот как было на самом деле. Чтобы потом не было разночтений.

- Можно ли назвать вашу книгу манифестом поколения сороколетних в России?

- Определенной его части – конечно, да. Мы с Чулпан приехали в Москву из провинции. Не за "бабками", а за реализацией своей мечты: о профессии, о служении делу, о родине, какой она могла бы быть, о какой мы грезили. Мы делали все возможное, не слишком выходя, правда, во внешний мир, за рамки профессии.

Возможно, в моей профессии я как раз чаще Чулпан видела, что творится вокруг и как на самом деле живут люди.

Но с болезнью, больницей и невозможностью спастись, хотя вроде бы все спасительные средства уже изобретены, - Чулпан столкнулась первой. И дальше мы стали пытаться эту несправедливость исправить всеми силами, которые у нас были. Из таких как мы состоит новое гражданское общество в России. Это люди, которые 10-15 лет назад стояли у истоков крупных российских благотворительных фондов. Теперь это сеть, живая человеческая сеть, способная не упустить человека, попавшего в беду. А еще мы изо всех сил меняем государство. Вы не поверите, но со скрипом, но оно меняется.