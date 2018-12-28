Мурниеце: новому правительству предстоит ряд неотложных задач

Отвечая на вопрос о кандидатуре Алдиса Гобземса ("KPV LV") на должность министра внутренних дел, Мурниеце сказала, что уважает позицию кандидата "Нового Единства" в премьеры Кришьяниса Кариньша. Она считает, что решения этой ситуации есть, но назвать их воздержалась.

Как сообщалось, сегодня четыре партии, потенциально составляющие ядро нового правительства, - "Новое Единство", Новая консервативная партия, национальное объединение "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ и "Для развития/За!" договорились 4 января представить президенту Раймонду Вейонису единую кандидатуру премьер-министра.

Представитель "Нового Единства" Арвил Ашераденс ранее заявил, что кандидатом этой партии на должность премьер-министра является Кришьянис Кариньш, который готов возглавить правительство из пяти партий. На вопрос о кандидате в премьеры в том случае, если в правительство войдут только четыре партии, Ашераденс ответил, что это новая ситуация, и придется ждать ответа Кариньша.