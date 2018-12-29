Этому мужчине 47! Джаред Лето похвастался торсом в образе Санта Клауса
29 декабря 2018, 14:56
Музыкант, отпраздновавший 26 декабря 47 день рождения, восхитил поклонниц идеальным телом.
Популярный певец, фронтмен группы 30 Seconds To Mars Джаред Лето превратился в сексуального Санта Клауса. Пикантное новогоднее фото артист опубликовал на своей странице в Instagram.
Для снимка Лето примерил красную шапку с белой каймой и надписью "Счастливого Рождества".
Музыкант распустил волосы и решил не одевать футболку.
Поклонницы восхитились идеальным прессом певца, который 26 декабря отметил свое 47-летие. Снимок за день собрал почти 570 тысяч лайков.