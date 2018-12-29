Сб, 29.12.2018
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Этому мужчине 47! Джаред Лето похвастался торсом в образе Санта Клауса

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Джаред Лето

ФОТО: Reuters/ScanPix

Музыкант, отпраздновавший 26 декабря 47 день рождения, восхитил поклонниц идеальным телом.

Популярный певец, фронтмен группы 30 Seconds To Mars Джаред Лето превратился в сексуального Санта Клауса. Пикантное новогоднее фото артист опубликовал на своей странице в Instagram.

Для снимка Лето примерил красную шапку с белой каймой и надписью "Счастливого Рождества".

Музыкант распустил волосы и решил не одевать футболку.

Поклонницы восхитились идеальным прессом певца, который 26 декабря отметил свое 47-летие. Снимок за день собрал почти 570 тысяч лайков.

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