Этому мужчине 47! Джаред Лето похвастался торсом в образе Санта Клауса

Популярный певец, фронтмен группы 30 Seconds To Mars Джаред Лето превратился в сексуального Санта Клауса. Пикантное новогоднее фото артист опубликовал на своей странице в Instagram.

Для снимка Лето примерил красную шапку с белой каймой и надписью "Счастливого Рождества".

Музыкант распустил волосы и решил не одевать футболку.