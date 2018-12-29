Виктория Боня шокировала рассказом о том, как ходила на похороны незнакомых людей

По словам Бони, она росла в маленьком городе Краснокаменске Читинской области, где просто не было возможностей для развлечения. Тогда она с подругой придумала оригинальный способ интересно провести время – девушки стали ходить на чужие похороны.

"И мы, значит, выходим с моей подругой и слышим – похороны где-то. У нас в маленьких городах похороны всегда на улице и всегда с музыкой. Я говорю: Ну, пойдем, на поминки сходим. Мы ходили так несколько раз. Мы пристраиваемся в эту панихиду, которая идет, садимся в автобус, едем на кладбище..." - говорит Боня смеясь в голос, добавив, что для нее тогда подобные развлечения были нормой.