Вс, 30.12.2018
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Россия ввела запрет на импорт некоторых украинских товаров

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Иллюстративное фото

ФОТО: Reuters/ScanPix

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о вводе запрета на импорт ряда украинских товаров, сообщает meduza.io.

Как сообщил он в своем Twitter, это ответная мера на санкционные ограничения со стороны Украины.

Перечень запрещенных товаров опубликован на сайте правительства.

В него, в частности, вошли пшеница, подсолнечное масло, экстракты из мяса, рыба, шоколад, кондитерские изделия, хлеб, консервированные овощи и фрукты, соки, пиво, вино, этиловый спирт, а также ряд промышленных товаров.

25 декабря Дмитрий Медведев также сообщил о расширении списка физических и юридических лиц Украины, в отношении которых действуют ограничительные меры.

В него были добавлены более 200 лиц. Изначально в "черном списке" были представлены 322 украинских гражданина и 68 компаний.

В октябре президент России Владимир Путин подписал указ об ответных санкциях в отношении Украины.

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