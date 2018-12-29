Россия ввела запрет на импорт некоторых украинских товаров

Как сообщил он в своем Twitter, это ответная мера на санкционные ограничения со стороны Украины.

Перечень запрещенных товаров опубликован на сайте правительства.

В него, в частности, вошли пшеница, подсолнечное масло, экстракты из мяса, рыба, шоколад, кондитерские изделия, хлеб, консервированные овощи и фрукты, соки, пиво, вино, этиловый спирт, а также ряд промышленных товаров.

25 декабря Дмитрий Медведев также сообщил о расширении списка физических и юридических лиц Украины, в отношении которых действуют ограничительные меры.

В него были добавлены более 200 лиц. Изначально в "черном списке" были представлены 322 украинских гражданина и 68 компаний.