Умерла звезда британских комедий

По его словам, это произошло в ночь на субботу, 29 декабря. Уитфилд "мирно ушла из жизни", сказал агент.

Представитель BBC Comedy подчеркнул, что Уитфилд была "Полярной звездой британской комедии".

Уитфрид родилась 11 ноября 1925 года в Южном Лондоне. Начала карьеру на радио в 1940-х после окончания Королевской академии драматического искусства. Получила популярность после главной роли в ситкоме "Терри и Джун", который шел на телеэкранах с 1979 по 1989 год.