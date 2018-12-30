Умерла звезда британских комедий
30 декабря 2018, 22:06
Британская актриса Джун Уитфилд скончалась на 94-м году жизни, сообщил ее агент газете The Guardian.
По его словам, это произошло в ночь на субботу, 29 декабря. Уитфилд "мирно ушла из жизни", сказал агент.
Представитель BBC Comedy подчеркнул, что Уитфилд была "Полярной звездой британской комедии".
Уитфрид родилась 11 ноября 1925 года в Южном Лондоне. Начала карьеру на радио в 1940-х после окончания Королевской академии драматического искусства. Получила популярность после главной роли в ситкоме "Терри и Джун", который шел на телеэкранах с 1979 по 1989 год.
Сыграла также в сериале "Красиво жить не запретишь", который шел до 2012 года, появлялась на экранах в сериалах "Доктор Кто", "Шоу Бенни Хилла" и "Мисс Марпл".