Пн, 31.12.2018
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Умерла звезда британских комедий

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Джун Уитфилд

ФОТО: SIPA/Scanpix

Британская актриса Джун Уитфилд скончалась на 94-м году жизни, сообщил ее агент газете The Guardian.

По его словам, это произошло в ночь на субботу, 29 декабря. Уитфилд "мирно ушла из жизни", сказал агент.

Представитель BBC Comedy подчеркнул, что Уитфилд была "Полярной звездой британской комедии".

Уитфрид родилась 11 ноября 1925 года в Южном Лондоне. Начала карьеру на радио в 1940-х после окончания Королевской академии драматического искусства. Получила популярность после главной роли в ситкоме "Терри и Джун", который шел на телеэкранах с 1979 по 1989 год.

Сыграла также в сериале "Красиво жить не запретишь", который шел до 2012 года, появлялась на экранах в сериалах "Доктор Кто", "Шоу Бенни Хилла" и "Мисс Марпл".

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