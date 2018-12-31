Новый год в Риге: программа, бесплатный транспорт и ограничения движения
Рижская дума приглашает рижан и гостей города по традиции встретить Новый год на набережной 11 ноября, где предусмотрены праздничный фейерверк и большая концертная программа, сообщила агентству ЛETA представитель думского департамента образования, культуры и спорта Индра Вилде.
С 21.00 на набережной откроются места торговли, посетителей будет встречать ведущий вечера Валтер Краузе и диджей "[Ex] da Bass".
С 22.00 будет выступать Феликс Кигелис с группой, в 23.00 начнется концертная программа "Нонстоп диско вечеринка Старого Года".
В сопровождении инструментальной группы под управлением Кристапа Криевкалнса в концерте выступят Янис Стибелис, Атис Иевиньш, Роберт Гобзиньш, Нормунд Пауниньш и Аннемария Моисея.
Праздничный фейерверк в полночь обеспечит ООО International Fireworks Design, музыкальное оформление подготовил солист группы Musiqq Марат Оглезнев.
После фейерверка новогодний концерт продолжат группа Bermudu Divstūris и диджей "[Ex] da Bass".
Напомним, что 31 декабря и 1 января проезд в общественном транспорте в Риге будет бесплатным, а в новогоднюю ночь будут назначены дополнительные рейсы.
В эти дни общественный транспорт будет курсировать по графику выходного дня.
В ночь на 1 января примерно с 20.00 до 04.00 будут организованы дополнительные рейсы по 3-му, 11-му, объединенному 12-му, 23-му и 26-му, 18-му, 24-му, 25-му, 37-му, 40-му, 50-му, 51-му и 53-му автобусным маршрутам, 1-му, 5-му, 7-му, 10-му и 11-му трамвайным маршрутам и 9-му, 14-му, 15-му, 17-му, 18-му, 22-му и 27-му троллейбусным маршрутам.
Платные автостоянки Рижского самоуправления, обслуживаемые Rīgas Satiksme, 31 декабря и 1 января будут бесплатными, за исключением подземной стоянки на ул. Кр. Валдемара, 5a.
Микроавтобусы и экспресс-бусы 31 декабря и 1 января будут курсировать по графику выходного дня, проезд в сине-белых маршрутках будет бесплатным.
Также столичным автоводителям следует считаться с тем, что на новогодние праздники в Риге будет ограничено движение по некоторым улицам. Планируйте свой маршрут заранее! Подробности читайте здесь: