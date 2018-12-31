Не нравится "Голубой огонек"? Посмотрите альтернативный "Голубой Ургант"

На самый нетрадиционный новогодний огонек собрались Иван Дорн, Монеточка, Little Big, Гречка, Feduk, Антоха МС, Данила Поперечный, Илья Соболев, "Хлеб", Евгений Кулик, Александра Бортич, Ирина Горбачева, Мальбэк ft. Сюзанна и другие артисты.

Иконы современного поколения спели песни из 90-х, например, "Солнышко", "Голубь", "На заре". Илья Соболев прочитал фрагмент монолога "Разыгрывается мужик" Яна Арлазорова, а Данила Поперечный зачитал монолог "Куриное молоко" из концерта "Кому на Руси жить?!" Михаила Задорнова.