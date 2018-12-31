Не нравится "Голубой огонек"? Посмотрите альтернативный "Голубой Ургант"

Команда шоу "Вечерний Ургант" попросила молодых людей - героев современного поколения, родившихся в 1990-е, спеть песни, написанные в 90-х. Вышла стильная и сатиричная альтернатива классического "Голубого огонька".
На самый нетрадиционный новогодний огонек собрались Иван Дорн, Монеточка, Little Big, Гречка, Feduk, Антоха МС, Данила Поперечный, Илья Соболев, "Хлеб", Евгений Кулик, Александра Бортич, Ирина Горбачева, Мальбэк ft. Сюзанна и другие артисты.
Иконы современного поколения спели песни из 90-х, например, "Солнышко", "Голубь", "На заре". Илья Соболев прочитал фрагмент монолога "Разыгрывается мужик" Яна Арлазорова, а Данила Поперечный зачитал монолог "Куриное молоко" из концерта "Кому на Руси жить?!" Михаила Задорнова.
Что из этого получилось, смотрите на видео!