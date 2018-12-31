Хотите пощекотать нервишки? Смотрите хоррор "Птичий короб"
31 декабря 2018, 18:58
Хоррор "Птичий короб" с Сандрой Буллок в главной роли за первую неделю посмотрели свыше 45 миллионов подписчиков стримингового сервиса Netflix. Этот показатель является рекордным за всю его историю. Об этом отмечается на странице компании в Twitter.
Лента стала доступна для просмотра 21 декабря, накануне рождественских праздников.
В основу сюжета фильма положена история о женщине по имени Мэлори, которая становится свидетелем катастрофы - у нее на глазах по всей планете распространяется что-то ужасающее, которое заставляет людей совершать суицид.
Чтоб спастись от этого, она завязывает себе и детям глаза, и ориентируется лишь на слух.
В ролях в фильме также снимаются Сара Полсон, Джон Малкович, и другие. А режиссером выступила Сюзанна Бир.