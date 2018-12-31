Пн, 31.12.2018
Если голубь наделал вам на голову, то не надо пытаться убить всех птиц, которые есть в мире. депутат Логита Чигане

Хотите пощекотать нервишки? Смотрите хоррор "Птичий короб"

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Кадр из видео

Хоррор "Птичий короб" с Сандрой Буллок в главной роли за первую неделю посмотрели свыше 45 миллионов подписчиков стримингового сервиса Netflix. Этот показатель является рекордным за всю его историю. Об этом отмечается на странице компании в Twitter.

Лента стала доступна для просмотра 21 декабря, накануне рождественских праздников.

В основу сюжета фильма положена история о женщине по имени Мэлори, которая становится свидетелем катастрофы - у нее на глазах по всей планете распространяется что-то ужасающее, которое заставляет людей совершать суицид.

Чтоб спастись от этого, она завязывает себе и детям глаза, и ориентируется лишь на слух.

В ролях в фильме также снимаются Сара Полсон, Джон Малкович, и другие. А режиссером выступила Сюзанна Бир.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ