Путин прибыл на место обрушения в Магнитогорск, но не перезапишет новогоднее обращение

В интернете не исключили, что президент может сделать альтернативный вариант обращения, как это было накануне 2014 года после терактов в Волгограде, однако позднее стало известно, что этого не произойдет.

"Новогоднее поздравление уже идёт на орбитах", - пояснил радиостанции "Говорит Москва" пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Сам президент между тем осмотрел дом, в котором произошла трагедия, и навестил пострадавших в больнице. Он поручил создать правительственную комиссию по ликвидации последствий катастрофы, к работе в ней будут подключены все необходимые ведомства.

Отметим, что 29 декабря 2013 года на железнодорожном вокзале города произошел взрыв, в результате которого погибли 18 человек и еще несколько десятков получили ранения. На следующий день, 30 декабря, в Волгограде прогремел еще один взрыв, унесший жизни 16 человек.

После этого было записано два новогодних обращения, в первом из которых Путин не упоминал случившееся в Волгограде, а во втором заявил о "бесчеловечных террористических актах".

Администрация Магнитогорска обратилась к жителям города с просьбой не использовать салюты и фейерверки в новогоднюю ночь.

"В город пришло большое горе. Давайте в этот день не будем делать салютов и фейерверков. К сожалению, не все наши жители смогут встретить 2019 год", - призвали в пресс-службе.

Фото: Взрыв в Магнитогорске

Как сообщалось ранее, утром 31 декабря в одном из подъездов дома в Магнитогорске произошел взрыв бытового газа, в ходе которого обрушились перекрытия с третьего по десятый этаж между седьмым и шестым подъездами.

В результате взрыва погибли по меньшей мере четыре человека, в том числе один ребенок, 16 эвакуированы, семеро извлечены из-под завалов.

Видео: Взрыв в Магнитогорске

По последним данным, судьба 35 человек из 111, прописанных в подъезде, остается неизвестной.

В Челябинской области введен режим чрезвычайного положения, также сообщается, что на днях будет объявлен траур.